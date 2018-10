Rosana: "A la gente hay que darle siempre la verdad"

A sus 55 años y con más de 20 dedicados a su carrera, la cantautora española Rosana está convencida de que su éxito musical, representado en más de 10 millones de discos vendidos en todo el mundo, llegó porque así lo quiso el público y se mantendrá mientras la gente lo desee.

"Yo empecé porque la gente quiso, tuve éxito porque la gente quiso, sigo teniéndolo porque la gente quiere y seguiré teniéndolo mientras la gente quiera, eso lo tengo clarísimo. Yo creo que al final lo que hace que sigamos haciendo lo que amamos hacer es la gente", afirmó en una entrevista con Efe en Bogotá.

La cantante canaria, que visita Colombia como parte de su gira 'Como en casa', consideró que la clave para mantenerse vigente está en "darle a la gente siempre la verdad" para que cuando escuchen sus canciones sepan que quien está ahí es ella, tal y como es.

"Las personas que nos dedicamos a entregar nuestra alma y nuestras emociones en forma de canción lo que debemos a la gente es la verdad, la verdad de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que creemos. Y eso lo llevas al papel, lo reconviertes en canción y queda ahí", aseveró.

Intérprete de canciones como 'Pa' ti no estoy', 'A fuego lento' o 'Contigo' no cierra la puerta a otros géneros que "están de moda" en la actualidad, aunque señala que eso debe salir de "forma muy natural".

"Si mañana, de manera natural, me surgiera cualquiera de lo.s géneros musicales que ahora mismo están más de moda, yo me responsabilizaría y lo sacaría obviamente, pero tiene que ser de manera natural, no puede ser que me siente y diga ahora voy a hacer esto, sino que de manera natural salga solo", añadió.

En ese sentido, Rosana (Lanzarote, 1963) reflexionó sobre la historia de la música y afirmó que lo que hace diferentes a los "ritmos musicales" es que se les pasea por otro tipo de sonidos, a la vez que explicó que en el mundo sólo hay "siete notas y algunas seminotas", por lo cual "estamos hablando de pocas combinaciones, de pocas permutaciones después de tanto tiempo de música".

Es por eso que ve en todos los géneros que surgen día a día algo bueno porque "suman" y le van dando a la música "cada vez más amplitud".

"El mundo siempre ha pasado por momentos de moda pero la música nunca ha dejado de existir, en paralelo a esa moda siempre han estado el rock, el pop y todo tipo de géneros musicales que siempre han convivido. Lo que pasa es que la moda marca que lo que se escucha en los medios es una cosa u otra", agregó.

Rosana manifestó además que al viajar por el mundo ha notado que en las ciudades se hacen conciertos de todo tipo de géneros y que al final "no hay una cosa que predomine más que otra".

Sobre la gira 'Como en casa', que ve como una segunda parte del 'En la memoria de la piel Tour' que comenzó hace más de dos años, la artista española detalló que está realizando espectáculos en donde sale al escenario para hacer un solo de guitarra y voz y deja que sea el público el que vaya eligiendo cuáles son las canciones que quiere escuchar.

"Ellos van pidiendo y yo voy cantando, por lo tanto nunca hay un repertorio igual, hoy es un repertorio y mañana es otro, todo depende de lo que vaya pidiendo la gente", aseguró.

Sin embargo, se ha visto sorprendida porque hay muchas de sus canciones "reconocidas" que los asistentes no piden y hay otras, que ni siquiera fueron sencillos, aclamadas por el público.

"Uno llega a la conclusión de que hay canciones que llegan antes y canciones que se quedan para siempre y a veces no son las mismas", destacó.

Como ejemplo de ello cita el tema 'No sé mañana', de su álbum 'Lunas Rotas' (1996), una de las únicas dos entre las once que puso en ese trabajo discográfico que no fue publicada como sencillo.

"Se presupone que 'A fuego lento' o un 'Pa ti no estoy' se llevarían las palmas y se lleva esa sorpresa con 'No sé mañana' de repente. No hay nada escrito cuando hablamos de la decisión real del público, no de lo que creemos que el público quiere, sino cuando el público pide y te llevas una grata sorpresa", apostilló.

Y eso es lo que espera en Colombia, donde se presentará este domingo en el Teatro Pablo Tobón de Medellín, el miércoles en el Teatro Jorge Isaacs de Cali y el jueves en el Teatro Santafé de Bogotá.