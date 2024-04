Ribera cree que la batalla de la transición ecológica se vive en la laguna salada y avanza el gemelo digital

El ambientólogo cartagenero y doctor en Ciencias del Mar Pablo Rodríguez presentó ayer en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid su libro ‘El mar que muere’, que trata sobre el caso de la degradación del Mar Menor con vivencias, lecciones e ideas sobre la recuperación de la laguna salada murciana. Una presentación a la que asistió la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, así como el eurodiputado socialista Marcos Ros.

«El Mar Menor nos enseña que la naturaleza tiene límites, y que cuando estos límites se rompen no solo se rompe el medioambiente sino también la economía y la sociedad», explicó el autor de un libro en el que recoge una frase de una señora que le dijo que no sabía la biodiversidad que había en el Mar Menor hasta que la vio muerta a las puertas de su casa. Una reflexión que articuló el debate que derivó hacia el concepto de transición ecológica.

«La batalla de la transición ecológica se experimenta, se vive y genera una enorme atención en el Mar Menor. Un ecosistema prácticamente cerrado, donde las amenazas vienen de tierra, pero donde todos los elementos y las presiones son importantísimos y acumulados», afirmó la vicepresidenta, que plasmó el cambio de rumbo en la Región de Murcia: «En términos generales diría que lo sorprendente es que cuando nadie daba un duro, hoy nadie quiere salir del espacio en el que poder contribuir a resolver esa situación. Que no digo que esté todo ganado, pero sí ha habido un primer cambio de actitud muy importante».

Además, Ribera aseguró que una vez arraigado el concepto emocional, hay que ligarlo con el conocimiento científico del ecosistema y con la necesidad de trabajar en el contexto socioeconómico porque es «capital», dado que el estado de conservación del Mar Menor está relacionado con la sociedad que lo rodea.

Para Pablo Rodríguez, como recoge en el libro, la batalla de la transición ecológica se está librando en allí: «Si no cuidamos el medio ambiente, no cuidamos el sector productivo. Se libra la batalla desde un punto de vista ambiental y no solo tenemos procesos como la eutrofización, cambio climático, sobreexplotación de los recursos». En cambio, para el eurodiputado socialista Marcos Ros, la batalla reside en las ideas: «La batalla es ideológica. Nos pretenden convencer de que es agricultura o medio ambiente, pero es que sin medio ambiente no hay economía. No tenemos que caer en esos falsos dilemas que nos plantean. Tenemos que seguir apostando por el pacto verde que es la mejor manera de garantizar nuestra economía y competitividad económica a la vez que salvamos nuestra naturaleza».

Un gemelo digital

La vicepresidenta expresó que durante los episodios de la sopa verde se escucharon «muchas tonterías» y que incluso, aunque menos, se escuchan todavía hoy, y que son «las tonterías las que nos han llevado a esta situación».

Para combatirlas, ciencia y acciones directas: «Lo que no se mide no se conoce y una de las cosas que hemos activado es construir un gemelo digital que presentaré en mi próxima visita al Mar Menor y que nos permitirá poder visualizar qué representa en tres dimensiones que se haga o se intervenga o no. No es la más importante, pero sí para mantener la atención de las dinámicas que están detrás de procesos tan complejos». Aunque los milagros no existen, los deseos son firmes, como el Ros para finalizar:«Ojalá dentro de muy poco se presente el libro ‘El mar que revive’».