Cuando los jugadores del Juvenil A del Real Madrid le pidieron hace unos días a su entrenador, Álvaro Arbeloa, que les diera dos días libres por haber ganado el último partido, este asintió y seguidamente les puso un vídeo de Michael Phelps, en el que el mayor campeón que ha dado nunca la natación reconocía que en muchos años jamás había disfrutado de un día de descanso.

Después de eso, los chicos de Arbeloa se olvidaron del descanso reclamado y al día siguiente volvían a dejarse la piel sobre el césped de Valdebebas. «Trabajo, esfuerzo y constancia; no hay mayor clave del éxito que el trabajo. Los que tienen un talento único son los que más trabajan. Es un camino a largo plazo, pero siempre está allí esperando», repitió Álvaro Arbeloa, exprimiendo los mismos argumentos a los que unos minutos más tarde se aferró Teresa Perales (27 veces campeona en las Olimpiadas Paralímpicas y 22 en Mundiales y Premio Princesa de Asturias de los Deportes) para explicar cómo había sido posible que una mujer, ella, que no sabía nadar con 19 años, acabara batiendo todos los récords en la natación tras quedarse paralítica.

A lo largo de cuarenta minutos, Perales desgranó su extraordinaria peripecia vital y deportiva, para deleite del más de medio millar de asistentes al Costa Cálida Sport Business que, este pasado jueves, se celebró en Murcia y que tuvo su más emotivo colofón en la entrega de los Premios al Espíritu Deportivo UNIVERSAE. Unos galardones que distinguen, precisamente, valores como el esfuerzo, el trabajo, la constancia, el espíritu de superación, el trabajo en equipo, la sana ambición de superarse cada día… y que hermanan al deporte con la educación.

«En alguna ocasión, y cada vez más en los últimos tiempos, no he ganado alguna medalla. Pero a mi hijo le digo que yo jamás he perdido. Porque solo pierden quienes no luchan, quienes no se esfuerzan y no lo intentan», afirmó la campeona, que no dejó de referirse a esos mismos valores que aúnan y comparten el deporte, la educación y, en suma, la vida. Un esfuerzo, un sacrificio y un tesón que ella resumió, muy a su manera, en lo que denominó «el ‘gen mañico’, que consiste en meterse una cosa entre ceja y ceja y no parar hasta conseguirla».

Miguel Ángel López

‘Superlópez’, como popularmente es conocido Miguel Ángel López, también es un ejemplo de superación andante, nunca mejor dicho. Y es que el reciente campeón europeo de 35 kilómetros marcha —se proclamó ganador el pasado mes de agosto en Múnich— tuvo que renacer de sus propias cenizas; «como un ave fénix», definió con acierto Juan Cervantes, encargado de entrevistar al atleta murciano. Según el propio López, los siete años que estuvo sin tocar metal fueron dolorosos y un viaje al ostracismo, pero que «me vino bien para devolverme a la realidad. En ocasiones te crees que por haber ganado todo, el resto te va a llegar fácil y no es así», se sinceró ante el público. Sin embargo, el trabajo y la constancia nunca fueron negociables para ‘Superlópez’ y a sus 34 años volvió a conseguir una medalla de oro.

Valores como los que encarnan estos enormes deportistas, ganadores natos, pero sobre todo trabajadores incansables, son los que los Premios al Espíritu Deportivo UNIVERSAE reconocieron este jueves en el Real Casino de Murcia. El propio Miguel Ángel López, en la categoría de Mejor Deportista Masculino; Úrsula Ruiz, en la categoría de Mejor Deportista Femenina; Hozono Global Club Baloncesto Jairis, en la de Mejor Club, y Prevemur, en la de Mejor Empresa Vinculada al Deporte, fueron los galardonados con esta prestigiosa distinción.

«Muchas gracias UNIVERSAE por pensar en mí para este premio», agradeció Miguel Ángel López tras recoger el trofeo. Una gratitud que se repetía en cada uno de los premiados y que reflejaba la importancia de la estrecha relación que el instituto superior de Formación Profesional mantiene con el deporte. «UNIVERSAE está firmemente comprometido con la formación de las personas desde un punto de vista integral, por lo que no podíamos dejar de apoyar estos premios», aseguró el equipo del Instituto de Formación Profesional.

El deporte como eje vertebrador

UNIVERSAE es el Instituto Superior con la mayor oferta educativa de titulaciones oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, con más de medio centenar de grados. Esta compañía viene realizando desde sus inicios una decidida y valiente apuesta por el deporte como elemento vertebrador de la sociedad y como un ingrediente imprescindible en la educación de los más jóvenes.

Los valores que se adquieren a partir de la práctica deportiva y el ejemplo y reflejo que las grandes figuras del deporte provocan en el conjunto de la sociedad son un componente innegociable de la experiencia educativa de UNIVERSAE. Además, el Instituto, que se define por el uso intensivo de las nuevas tecnologías en su modelo educativo, cuenta con la mayor superficie dedicada a la Formación Profesional, con más de 65.000 metros cuadrados repartidos en siete campus en cinco países del mundo. Gracias a la iniciativa Campus23, estas sedes se conciben como auténticos entornos educativos en los que la interacción entre alumnos, docentes y empresas es constante, lo que facilita la incorporación laboral y completa la formación teórico-práctica de los estudiantes de una manera mucho más enriquecedora.

Broche de oro al V Costa Cálida Sport Business

Los Premios al Espíritu Deportivo UNIVERSAE suponen la consecuencia lógica de esta política educativa global, basada en la excelencia como pilar fundamental. Estos galardones constituyeron la mejor clausura posible a la quinta edición del Costa Cálida Sport Business, a la que también asistieron el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y Pedro García Rex, concejal de Cultura, Turismo y Deportes de Murcia. Este congreso, en el que se pudieron disfrutar de ponencias de auténticas leyendas del deporte, también reunió dos mesas de debate: una en torno al negocio del turismo deportivo y otra sobre el deporte de alta competición.

Para cerrar el evento, Francisco Javier Sánchez dio la enhorabuena a los premiados y se despidió con unas palabras de agradecimiento y un deseo: «Gracias UNIVERSAE y patrocinadores por hacer esto posible. Solo espero que el año que viene nos volvamos a ver todos los que nos hemos reunido hoy aquí».

