El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, preguntó este jueves durante la sesión de control al Gobierno regional sobre las "medidas adoptadas por el Gobierno regional para garantizar la movilidad segura, sostenible y conectada", destacando que "el PP no ayuda a las familias que verdaderamente lo están pasando mal porque cuanto peor les vaya a los habitantes de la Región, mejor les irá a ellos".

"Bonificar el transporte público es una de las medidas más importantes para ayudar a las familias trabajadoras y a quienes más lo necesitan. Lo que pasa es que López Miras está muy cómodo en su sillón de San Esteban. De hecho, ni siquiera sabe el precio real del billete de autobús, tal y como demostraron sus compañeros populares en Murcia la semana pasada", recalcó.

Lucas puso de relieve la necesidad que tiene la Región de ayudar a las familias trabajadoras: "Es necesario contar con medidas reales como la bonificación del billete del transporte público interurbano, tal y como ya hacen los ayuntamientos de Molina de Segura, Lorquí y Ceutí, liderados por alcaldes y alcaldesas del PSOE". En este sentido, recordó a Miras que el secretario general del PSOE regional, José Vélez, ya le ofreció medidas como ampliar la bonificación o implantar la gratuidad del servicio de transporte público, "al menos para quienes más lo necesitan, y se negaron".

"Lo están haciendo por sus vecinos y vecinas porque saben que están atravesando una situación difícil y que lo necesitan. Ese es un ejemplo de compromiso con la ciudadanía y no el que tiene López Miras", subrayó.

El parlamentario socialista resaltó que "el Gobierno de España ya está ayudando con medidas como la bonificación del 30% del transporte público".

Al presidente López Miras no pareció gustarle la pregunta: "Tiene el rostro de hablar de infraestructuras; se planta en la Asamblea para hablar de trenes". De forma seguida, le indicó que el ministerio que aprobó el presupuesto de la Alta Velocidad a Murcia fue del PP, así como el ministro que firmó la adjudicación del soterramiento. "Llevamos años sin Alta Velocidad, ustedes desmontaron las catenarias para que no llegase, han levantado las vías de Cercanías de los municipios, han dejado a Murcia sin un tren a Madrid, con un bus a Albacete: el bus de la vergüenza", contestó Miras, que añadió que, "ahora, por si lo teníamos más fácil", la estación de término es Chamartín, a 20 minutos del centro. "Somos una isla ferroviaria", lamentó, y pidió que, al menos, "no vengan a dar lecciones cuando defienden al que va en el Falcon (avión oficial) y en el Puma (helicóptero) mientras que mantiene ocultos sus viajes", en referencia al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.