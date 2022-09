¿Qué importancia le concede a eventos como la gala de los ‘Premios eWoman’, organizados por LA OPINIÓN y Prensa Ibérica?

Los ‘Premios eWoman’ reconocen el valor de las mujeres en el mundo empresarial, deportivo, de la innovación, así como en la lucha por la igualdad de la mano de un grupo de comunicación referente a nivel nacional. Respaldar estos premios es una muestra del compromiso que en CaixaBank tenemos con la diversidad y que impulsamos a través de un proyecto transversal que hemos llamado Wengage y que está basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades y con el que trabajamos para fomentar y visualizar la diversidad de género, funcional y generacional.

¿Son necesarios todavía para servir de motivación a otras mujeres o ya no son necesarias este tipo de iniciativas en la sociedad actual?

Estos premios tienen el objetivo de visibilizar y poner en valor a mujeres de éxito en el entorno profesional. Siempre es positivo inspirar a las mujeres más jóvenes, motivar, promover la innovación y el reconocimiento de las mujeres líderes.

¿Las mujeres que logran ostentar altos cargos en empresas son privilegiadas?

En mi caso yo siempre me he sentido una privilegiada, pero no por ostentar un alto cargo, sino porque he disfrutado el camino y me he sentido muy bien en cada una de las funciones en las que me he desarrollado profesionalmente.

¿En su caso tuvo que luchar con algún hándicap en especial para lograr puestos de responsabilidad en su trabajo?

Creo que la principal lucha, en muchas ocasiones, es contra nosotras mismas y nuestras creencias.

¿Quiénes gestionan mejor el trabajo en equipo, los hombres o mujeres directivos?

Históricamente las posiciones de liderazgo en las empresas las han ocupado hombres y eso ha hecho que la manera habitual de liderar estuviese más vinculada a características masculinas como competición, jerarquía, racionalidad, control, estrategia no emocional, análisis… Sin embargo, hace años estamos empezando a ver que las líderes femeninas han empezado a desarrollar un modelo femenino que rompe estos moldes, un modelo más intuitivo, con un enfoque más horizontal: colaboración, empatía, sensibilidad y consenso. La cooperación, que estimula la participación de los colaboradores, contribuye a que haya mejores relaciones interpersonales y este estilo de liderazgo más participativo es también muy necesario y recomendable.

¿Podemos considerar que hoy día hombres y mujeres empresarias gozan de la misma consideración social?

La situación de las mujeres avanza y creo que todos nos podemos alegrar al comprobar cómo el papel de las mujeres en el desarrollo económico de la Región de Murcia toma cada vez más relevancia y sigue una senda ascendente, tanto en directivas como en mujeres empresarias.

¿Nos consta su amor por la ayuda a los más necesitados... influye en ello su condición de mujer?

No lo creo, la verdad.

¿Hasta qué punto afecta la conciliación familiar y laboral a una mujer cuando desempeña un trabajo de gran responsabilidad?

Creo que es la clave porque, si no concilias bien y en el ámbito personal no están muy bien marcados los roles, es difícil poder tener una carrera profesional con alta responsabilidad. Claramente resulta del todo imposible que las mujeres puedan desarrollarse en el trabajo si no existe una corresponsabilidad de sus parejas.

¿En su caso, cómo gestiona su tiempo laboral y familiar?

Tengo la suerte de tener un marido cuya profesión le permite estar más en casa, y los fines de semana y las vacaciones son para mis hijos y mi marido. Además, tengo muchos amigos con los que me gusta pasar buenos ratos y hacer deporte me ayuda personalmente a mantener el equilibrio. Soy una persona muy activa y creo que hay tiempo para todo si sabes delegar.

¿Le ha inspirado la trayectoria de alguna mujer en especial en su vida?

Mi abuela y mi madre por este orden.