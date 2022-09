Nuestro Colegio Santa Joaquina de Vedruna está ubicado en el corazón histórico de Cartagena. La modernista Casa Zapata es el edificio principal de las instalaciones desde 1942. La titularidad pertenece a la Fundación Vedruna Educación. Nuestro alumnado de tres a dieciocho años de edad está distribuido en cuatro niveles de enseñanza concertada: 2º Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato. Ofertamos dos modalidades de Bachillerato. La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales con opción a Humanidades y opción a Ciencias Sociales. Y la modalidad de Ciencias y Tecnología con opción a Ciencias, opción a Ciencias de la Salud y, también, con opción tecnológica.

El centro siempre ha apostado por el aprendizaje de idiomas y, por ello, ofrece a su alumnado los mejores recursos y las titulaciones más prestigiosas, tales como Cambridge y Trinity. Por este motivo, implementamos el Programa Bachillerato Dual de la mano de Academica Corporation ya que es, sin duda, una oportunidad inigualable que asegura un nivel de excelencia académica. La finalidad de este programa es que nuestros alumnos adquieran doble titulación al acabar 2º de Bachillerato: el bachillerato español y el High School americano. Pueden realizar el programa en 2, 3 o 4 años, dependiendo de su año de comienzo.

La titulación de High School les abrirá las puertas a las universidades americanas, les garantizará un dominio avanzado de la lengua inglesa y aumentará sus destrezas tecnológicas. En definitiva, potenciará sus futuras carreras profesionales.

Además, emprendimos la aventura de la internacionalización educativa en el año 2017, presentando la solicitud de participación en el Programa Erasmus+ con un proyecto que resultó seleccionado, Learning Together, Changing Together. Este proyecto supuso para el centro una modernización de metodologías didácticas, una mayor implicación de la comunidad educativa en los valores europeos y, por supuesto, una mejora en las destrezas comunicativas en lengua inglesa, tanto de alumnos como del profesorado. En este primer proyecto se realizaron movilidades de docentes, que realizaron estancias formativas en países europeos. En la convocatoria de 2019 se volvió a lograr la financiación de un nuevo proyecto, Multilingual Minds will Rule the World, en el que se realizaron nuevas estancias formativas del profesorado, además de periodos de observación del trabajo educativo en varios centros escolares de Inglaterra y País de Gales.

Internacionalización

Una vez concluidos estos dos proyectos, la apuesta por la internacionalización sigue creciendo en el colegio, ya que el nuevo Programa Erasmus+ propone a los centros conseguir una acreditación para cuatro años, con la que se puede obtener una línea de financiación para realizar de modo continuo movilidades de formación para docentes y, como novedad, para el alumnado. El colegio se encuentra ahora embarcado en este exigente reto, el de presentar una sólida propuesta de acreditación que permita consolidarlo como centro puntero en la región en innovación educativa e internacionalización.

El bilingüismo, la participación en distintos programas -Beda, Erasmus+, Centros Digitales, Interiorización, Liga de Debate Regional en Bachillerato- o los Grupos de Habilidades Sociales, impartidos por el Departamento de Orientación, son fortalezas potenciadoras de las capacidades intelectuales, emocionales, éticas y morales con las que damos respuestas educativas, asegurando la atención a la diversidad personal, familiar, cultural y curricular del alumnado. Del mismo modo, impulsamos la misión evangelizadora, acompañándola de una oferta actual de pastoral escolar (campañas solidarias, ‘Día de la Paz’ …) y extraescolar (Catequesis de Comunión, Poscomunión y Confirmación, Campamento de Verano…).

Este curso 2022/2023 trabajamos la mirada desde la fraternidad, pues dicho valor -junto con la vida, la libertad, la justicia, la paz y la trascendencia- destaca entre los que conforman nuestra Propuesta Educativa Vedruna. Se trata de un valor urgente en esta sociedad. Por ello, desde nuestras aulas, dichos valores configuran nuestro estilo educativo e impregnan la metodología, los contenidos y las estructuras de nuestra oferta educativa, cuya pedagogía está basada en el amor.