Solo 26 establecimientos en la Región ofrecen garantía para los celíacos

Algo tan común como salir a comer o cenar a un restaurante cualquiera, para una persona que padece la enfermedad celíaca, se puede volver una auténtica misión imposible.

A pesar de que son varios los restaurantes que ofrecen menús libres de gluten, existe un gran número de establecimientos que no tienen en cuenta a aquellos que padecen esta enfermedad; esto, a la hora de salir a comer fuera de casa, dificulta y reduce las opciones a las que poder acudir. Actualmente en la Región de Murcia son solo 26 los establecimientos que presentan el sello de calidad de alimentos seguros libres de gluten, proporcionado por la Asociación de Celíacos de Murcia (ACMU).

ACMU se encarga de dar visibilidad a esta enfermedad y certifica que los restaurantes sean lugares seguros para los celíacos. Actualmente están llevando a cabo un proyecto llamado Vivir Sin Gluten que a su vez forma parte de otro proyecto mayor a nivel nacional, Restauración sin gluten/gluten free, gestionado por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE). Algunas de las grandes cadenas como McDonald‘s, Tommy Mel’s, o Burger King también forman parte de esta iniciativa.

La falta de conocimiento y formación acerca de la manipulación de los alimentos sin gluten por parte del personal de la hostelería puede provocar que de manera inconsciente, a raíz de no haber tenido en cuenta ciertas precauciones, estos productos que en un inicio eran aptos para celíacos ahora estén contaminados con gluten. Gloria López Díaz, responsable del área de nutrición y restauración de ACMU, sostiene que la contaminación cruzada es uno de los grandes problemas que sufren aquellos que presentan esta enfermedad. Se produce cuando se elaboran platos libres de gluten con alimentos contaminados. "Un celíaco no puede consumir un producto que no esté totalmente libre de gluten. Las típicas cartas de alérgenos que ofrecen en los restaurantes no resultan fiables, ya que estas no determinan si pueden contener trazas que contaminen el plato", advierte Gloria López.

Situada en la Plaza Bohemia de La Manga, la pizzería Celia & Co cuida minuciosamente toda la elaboración de todos sus productos para que sean completamente aptos para celíacos. Ana Martínez, dueña del restaurante, explica cuál es su modo de trabajo: "Nosotros tenemos una cocina apartada donde únicamente se cocinan productos sin gluten. Es una zona totalmente independiente, con un horno y freidoras propias, incluso tenemos un personal que trabaja exclusivamente en esta cocina. De esta manera es prácticamente imposible que se produzca la contaminación". Además de ofrecer un amplio menú de platos sin gluten, también tienen comida con gluten "si viene una familia, o un grupo grande de amigos donde no todos sean celíacos, tienen la posibilidad de pedir los mismos platos elaborados con gluten, aunque prácticamente no existe diferencia en el sabor".

Todos los restaurantes y establecimientos que forman parte de ACMU son sometidos anualmente a una revisión que certifique que se están cumpliendo todas las medidas correctamente, además el personal está obligado a realizar un curso de formación continua de manipulación de productos sin gluten.

Las precauciones que tienen que llevar estos lugares son las siguientes: lavarse las manos adecuadamente antes de empezar a preparar los alimentos y también siempre que se cambia de actividad si se ha tenido contacto con productos harinosos o con restos de gluten; asegurar que los alimentos se encuentren correctamente envasados; almacenarlos en sitios diferenciados de la comida con gluten; cambiar de utensilios de cocina si estos han sido utilizados con alimentos con gluten, e intentar que estos sean de materiales no porosos como por ejemplo de acero inoxidable; y sustituir los textiles de la cocina por papel de un solo uso.

Gracias a la aplicación para móviles FACE App, los usuarios pueden consultar los más de 15.000 productos incluidos en la Lista de Alimentos sin gluten de FACE. Además utiliza un geolocalizador que permite la localización de restaurantes, hoteles y puntos de venta que ofrecen opciones totalmente libres de gluten de forma garantizada.