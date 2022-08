Los precios de los combustibles nos han concedido un descanso en el punto más álgido de la campaña vacacional al haber caído en torno a un 10% desde que el pasado junio se alcanzaran máximos históricos.

Aunque los valores actuales continúan desorbitados con respecto a los de hace un año por estas mismas fechas, 1,386 euros por litro de gasolina y 1,230 euros por litro de diesel, la tendencia a la baja ha llegado justo en el momento en que se produce un gran incremento en el desplazamiento de vehículos por la Operación Salida de agosto.

El sector del transporte, el mayor damnificado por el precio de los carburantes, respira aliviado y confía en que esta tendencia a la baja se extienda en el tiempo tras, según parece, haber tocado techo.

Los precios de los carburantes iniciaron su imparable ascenso en mayo de 2020. Con las calles vacías tras dos meses de confinamiento por la pandemia de covid, el litro de la gasolina de 95 marcó el mínimo de 1,091 euros y el gasoil registró el precio de 0,987 euros por litro. Estas cifras, inverosímiles en la actualidad, han crecido como una bola de nieve colina abajo, ayudadas por el notable impulso que la invasión rusa de Ucrania supuso para el mercado de los carburantes desde que irrumpiera como plato principal en la palestra mediática.

El pasado mes de junio se alcanzó en la Región de Murcia el máximo histórico de 2,125 euros por el litro de gasolina de 95 y 2,087 euros por el litro de gasóleo A.

La tendencia alcista que se ha experimentado en las estaciones de servicio de toda España desde hace más de dos años, con ligeras fluctuaciones pero una marcada dinámica que ha llegado a duplicar su precio, parece haber tomado el camino opuesto desde finales de junio, con una tendencia a la baja que ya dura un mes.

Según los datos que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el precio medio del combustible en las gasolineras de la Región de Murcia es actualmente de 1,864 euros para el litro de gasolina de 95 y de 1,854 para el litro gasóleo A, un descenso de alrededor del 10%, al que hay que restar la bonificación gubernamental de 20 céntimos por litro de combustible, en vigor desde el pasado 1 de abril.

Si bien esta tendencia a la baja no soluciona el precio desproporcionado de los carburantes, supone un alivio para los particulares en plena operación salida y, en especial, para las empresas dedicadas al transporte, que llegaron a ir a la huelga en el pasado mes de marzo.

Pedro Díaz, presidente de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (FROET), destaca que "es una buena noticia, el precio del combustible ha bajado en torno a un 10% e, igual que cuando sube, esta bajada se refleja en las cuentas de resultados, pero todavía no se parece en nada al precio que teníamos hace un año por estas fechas".

El pasado junio se planteó incluso la posibilidad de llegar a pagar 3 euros por el litro de gasolina en las estaciones de servicio españolas, aunque desde la FROET confían en que el precio del combustible ya haya tocado techo. "Lo lógico es que esta tendencia a la baja se extienda a largo plazo", afirma Pedro Díaz, aunque, en este momento, parece absurdo tratar de comprender el comportamiento del mercado español de hidrocarburos. "Igual que no entendíamos realmente qué estaba pasando cuando el precio del diesel subió de esa forma, no existe ahora un indicador claro que justifique esta dinámica a la baja. El barril de petróleo está a un precio estable, la destilación de sus productos todavía debería bajar más pero, realmente, es algo imposible de prever ahora mismo. La situación es muy volátil y no parece actuar bajo la lógica tradicional de la oferta y la demanda".

El último estudio relativo al precio de los carburantes en España, publicado este jueves por el Ministerio de Transición Ecológica, sitúa a la Región de Murcia como la CCAA más barata para repostar. Los datos, referentes al precio medio de los combustibles en la totalidad del mes de julio, sitúan el precio medio en la Región en 1,984 euros por litro de gasolina y 1,947 euros por litro de gasóleo, frente a los 2,007 y 1,971 euros, respectivamente, del total de la nación.