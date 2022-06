Centenares de personas se han concentrado esta tarde en Murcia, frente a la Delegación del Gobierno, para pedir "justicia por los asesinatos racistas" ocurridos la pasada semana en la valla de Melilla. Bajo el grito de 'ningún ser humano es ilegal', unas doscientas personas han mostrado su rechazo a las políticas migratorias españolas y europeas y a través de pancartas y carteles han hecho pública su indignación tras la muerte de al menos 23 migrantes subsaharianos intentando entrar en Melilla, según las cifras oficiales.

'Las fronteras matan. Contra las necropolíticas no más asesinatos racistas', 'No son muertes son asesinatos' o 'No al racismo de identidad' han sido algunos de los mensajes que portaban los integrantes de la concentración. Asimismo desde Murcia han exigido a Europa que "reciba a los refugiados con dignidad" y que se les de un 'pasaje seguro ya'.

Precisamente Naciones Unidas afirmó ayer que tanto España como Marruecos han hecho un "uso excesivo de la fuerza" durante el asalto masivo de migrantes a la valla de Melilla. Algunos de los asistentes a la concentración han realizado una 'performance' en plena Avenida Teniente Flomesta de la terrible imagen que se hizo viral en la que se veía a decenas de personas tumbadas en el suelo, apiladas unas sobre otras, en la valla de Melilla.

Varias asociaciones, entre ellas la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia (FaAM), Convivir Sin Racismo y Murcia Acoge, han organizado esta concentración.

Desde ATIM han emitido un comunicado, dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que remarcan que "los culpables no son las mafias que trafican con personas, por despreciable y deleznable que sea su labor. Los culpables de estas muertes son los políticos que trafican con los derechos humanos, que venden sus obligaciones a cambio de un plato de represión y control de los migrantes procedentes del continente africano".