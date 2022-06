"La Comunidad se tiene que poner las pilas y mejorar las condiciones de la Atención Primaria"

Tras cuatro años al frente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UMU), Carmen Robles, especialista en Medicina de Familia y docente universitaria, fue reelegida para el cargo hace sólo unos días, imponiéndose a la candidatura liderada por su compañero Aníbal Nieto. La campaña electoral se ha desarrollado entre camiones de mudanza, en pleno traslado de la facultad desde Espinardo al nuevo Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar, junto al Hospital Virgen de la Arrixaca. Con una agenda repleta de citas por los actos que ha ido retrasando debido a las elecciones, hace un hueco a La Opinión para analizar el presente y futuro de la profesión.

¿Cómo afronta esta segunda etapa como decana de Medicina de la UMU?

Lo abordamos con la necesaria ilusión y el entusiasmo por seguir trabajando. Tenemos proyectos que por la pandemia no hemos podido terminar como nos habría gustado, por lo que queremos acabar todo eso que ya habíamos empezado.

La Facultad de Medicina se encuentra en plena mudanza. ¿Qué va a suponer arrancar tras el verano al cien por cien en el nuevo Campus de Ciencias de la Salud?

Como es algo que llevábamos tantos, tantos, tantos años ya deseando, no nos lo vamos a creer. Estar todos juntos, en un mismo campus, junto a un hospital clínico universitario, va a ser muy bueno para Medicina y para todos los grados de ciencias de la salud.

¿Es fundamental esa cercanía con el hospital de referencia de la Región de Murcia?

Es muy importante la cercanía de la Arrixaca, aunque tenemos tres hospitales y prácticas también en clínicas privadas. Pero, por fin, estar cerca de un hospital como la Arrixaca va a dar mucho potencial a nuestro grado, así como contar con un nuevo edificio con todos sus laboratorios nuevos, aunque de forma muy austera, ya que los anteriores tenían 50 años y estaban muy viejos. Era necesaria esa renovación.

Uno de sus retos en el programa electoral era impedir que el nombre de la Facultad de Medicina se diluya en el nuevo Campus. ¿Teme que pierda peso con el cambio?

Me dolía mucho que se perdiera el nombre en el camino. Pero se va a poner y la Universidad ha aprobado colocar la rotulación, aunque no sea con un rótulo grande, por lo que por fin vamos a recuperar el nombre.

Por segunda vez en unas elecciones su candidatura se ha hecho fuerte frente a otras en las que se quería dar más peso a los profesores clínicos, en esta ocasión frente a la liderada por Aníbal Nieto. ¿Cree que en su equipo están suficientemente representados?

Tenemos un equipo totalmente heterogéneo. Contamos con tres vicedecanos clínicos de Medicina, yo también soy médico, y tenemos de fisioterapia, de odontología, de farmacia... tenemos básicos. Nuestro equipo abarca todos los títulos de nuestra facultad. Por ello creo que hemos tenido el apoyo de todos los grados, porque tenemos un equipo muy bien compensado. Mientras que el otro era un equipo muy de cirujanos y estaba sesgado hacia clínicos y hacia cirugía.

«Contratando a médicos sin la especialidad la calidad de la asistencia sanitaria sería muy baja»

Uno de sus temores es que la Facultad de Medicina se quede sin catedráticos en los próximos años ante la previsión de las próximas jubilaciones, ¿cómo se puede frenar esta situación?

Ahí tenemos la esperanza puesta en la nueva Ley de Universidades, que va a permitir que el profesor ayudante se pueda vincular a los hospitales y ahí sí que podremos hacer cantera aprovechando a aquellos médicos que recién terminado el MIR se quieran dedicar también a la universidad y puedan acceder a la plaza de ayudante, se vinculen, y ahí tendremos el repuesto generacional que necesitamos.

Tenemos los médicos mejor formados, pero muchos hacen las maletas. ¿Qué opina de los contratos que se les ofertan, tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia?

El mayor problema está en Atención Primaria. Los médicos de familia tienen unas condiciones laborales que no dejan de denunciar ellos mismos y cuando un alumno acaba el examen MIR le cuesta elegir Medicina de Familia porque ve que no tienen las condiciones laborales que debería. La Comunidad tiene que ponerse las pilas y mejorar las condiciones laborales de la Atención Primaria. Es fundamental porque es el grueso de la medicina y la atención sanitaria. Con una buena Atención Primaria las puertas de Urgencias de los hospitales no se colapsarían.

De cara al verano el SMS ha abierto un procedimiento extraordinario para contratar a médicos sin el MIR. ¿Qué le parece esta decisión?

Con médicos sin la especialidad la calidad de la asistencia sería muy baja. El médico de familia se debe formar durante cuatro años y el recién licenciado no tiene esos conocimientos que se deben adquirir con la residencia.

¿Hay que convocar más plazas MIR?

Sería necesario convocar más plazas MIR, aunque eso suponga mayor coste para Sanidad. Pero es la única manera, ya que aumentar sólo las plazas en las facultades no es la solución si no se abre el cuello de botella que hay en la convocatoria MIR.

Tras dos años de la mayor crisis sanitaria que se recuerda, ¿cree que el sistema sanitario ha salido mejor o peor?

Ojalá hubiéramos aprendido algo más de la pandemia.