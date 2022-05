Los bomberos de la Región de Murcia y los delegados sindicales de la Junta de Personal han emitido este sábado un comunicado en el que valoran "positivamente" el anuncio del Gobierno regional del incremento de presupuesto y de plazas para el Consorcio. Sin embargo, señalan que es "imprescindible" la publicación de las bases de la oposición al cuerpo (correspondientes a la OPE 2021) en el BORM. "Es la única herramienta que permite la incorporación de personal al Consorcio", afirman.

"No existe ningún -continúan- tipo de impedimento legal, económico o administrativo para haber publicado las bases de la oposición de hace meses ni tampoco para hacer la publicación el próximo día hábil. Por tanto no podemos comprender a quién beneficia la demora esta publicación. Cada día que no se realiza esta publicación es un día más que tardarán los nuevos bomberos en incorporarse al Consorcio".

Los bomberos apuntan que en la jornada de hoy ha habido tres parques cerrados en la Región y hasta 19 efectivos menos. "Esto provoca -dicen- una situación de inseguridad en muchos municipios de la Región a la que debemos poner solución cuanto antes".

"Nuestro calendario de movilizaciones continúa aunque tendemos la mano al diálogo con el objetivo de poner solución a la situación", concluyen