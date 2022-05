María José Ros: "Seremos el cambio que necesita nuestra Región en 2023"

Ciudadanos celebró este sábado su primera convención autonómica en la Región de Murcia, en el Cuartel de Artillería de Murcia, con un programa que contó con cinco mesas de debate y con la participación de una veintena de ponentes entre representantes de Cs en los municipios regionales, diversos líderes liberales nacionales y europeos, así como representantes de la sociedad civil, afiliados y simpatizantes.

Hablamos con la coordinadora regional de la formación liberal, María José Ros, para saber más sobre cómo fue esta cita que ha puesto sobre la mesa la importancia de Ciudadanos en el panorama político: «Fuimos decisivos en 2019 y volveremos a serlo en 2023».

Ha estado muy bien rodeada este fin de semana. ¿Con qué mensaje se queda de los que ha escuchado?

Con que nuestras políticas funcionan. Somos útiles y se vive mejor cuando gobierna Ciudadanos. Con Ciudadanos lo tienes todo. No hay que elegir entre una economía fuerte con bajada de impuestos y una protección social a los más desfavorecidos; somos capaces de aplicar el liberalismo económico, generador de empleo y riqueza, y al mismo tiempo proveer la mejor de las políticas sociales, sin discriminar a ningún colectivo por ningún motivo.

En un ambiente cada vez más radicalizado, ¿por qué el centro liberal es la mejor opción?

Los extremos no dan soluciones a los problemas reales de los ciudadanos, sino que los aumentan fracturando a la sociedad. El bipartidismo tiene como objetivo principal y único perpetuarse en el poder y mantener su agencia de colocación abandonando a la gente a su suerte. El centro liberal siempre antepone el interés de los ciudadanos y ha demostrado ser el garante de la transparencia, el consenso, la regeneración y la buena gestión allí donde gobierna. Los murcianos necesitan soluciones y esperanza ante una clase política inoperante y la razón de ser de Ciudadanos es hacer que esto cambie.

Durante este ciclo electoral, ¿ha podido Cs demostrar que sus políticas son necesarias para los ciudadanos?

Existe otra forma de hacer política, la de Ciudadanos, la que ya ha demostrado que funciona, hasta tal punto que la considero imprescindible. Sanear el Ayuntamiento de Caravaca, impulsar de forma decidida el turismo y el comercio en Cehegín o Ceutí, luchar contra la despoblación en Aledo, poner en orden los contratos públicos en Murcia y en Cartagena, o impulsar las infraestructuras educativas en Fuente Álamo o en Las Torres de Cotillas, donde quieren destinar el dinero que una buena gestión les da a hacer colegios que el PP regional no hace, no les deja hacer. Donde Cs gobierna ya no se roba, y todo ese dinero va a parar donde realmente se necesita. Los ciudadanos son además conscientes de esto, y esperamos que lo sepan valorar cuando llegue el momento.

Después de la convención, ¿está claro el camino a seguir hasta las próximas elecciones?

La afiliación, los simpatizantes y los jóvenes han marcado un camino muy claro; somos el único partido de centro liberal, y, por tanto, la única opción para evitar que Podemos o Vox condicionen nuestras vidas. Estamos viendo el desastre que Podemos hace en el gobierno de España y el desastre que Vox está haciendo en los gobiernos de Murcia y Castilla y León. No queremos un futuro gris, ni morado, queremos un futuro de esperanza y de buena gestión, como el que Cs ha demostrado allí donde ha gobernado, en Madrid, en Castilla y León, en Andalucía, a la que miramos con sana envidia, y en la Región de Murcia mientras estuvimos.

Otros partidos llevan mucho tiempo afirmando que Cs va a desaparecer

Y van a tener que seguir afirmándolo mucho tiempo, porque no va a ocurrir. No ha ocurrido en Castilla y León, no va a ocurrir en Andalucía y no ocurrirá en España. La mayoría en este país se considera de Centro, un centro que hoy tenemos encerrado en casa por una polarización tan extrema que empieza a cansar a los ciudadanos. Sacaremos a ese Centro de sus casas para evitar que el populismo, de izquierda o derecha, nos imponga su yugo. Fuimos decisivos en 2019 y volveremos a serlo en 2023. Seremos el cambio que necesita nuestra Región. El PP ya nos necesitó una vez, y volverá a llamar a la puerta, pero esta vez no nos dejaremos engañar como ocurrió en 2019.

¿Se plantea ser la candidata de Ciudadanos en 2023?

Yo estoy preparada para dar guerra allí donde mi partido me necesite. Estoy convencida que somos la esperanza de muchos murcianos y que esta Región nos necesita para poder recuperar la senda del progreso, la prosperidad económica, la dignidad institucional y la esperanza que se merece. Para mí sería un honor ser la candidata de mi partido, pero serán los afiliados en primarias los que tengan la última palabra. Mientras tanto, seguiremos trabajando para demostrar a los murcianos que los liberales de Ciudadanos estamos para representarles en las instituciones mirándoles a los ojos. No les vamos a fallar. No nos vamos a rendir.