Temor a una ‘tormenta perfecta’ que desencadene otro repunte en los contagios

Los médicos alertan de que se puede dar estos días la ‘tormenta perfecta’ que provoque un importante repunte de casos de coronavirus en la Región de Murcia. La llegada del buen tiempo, unida a las aglomeraciones de personas por las procesiones de Semana Santa, la ‘relajación’ en el uso de la mascarilla y las reuniones sociales que se van a producir durante los próximos días festivos hacen que la situación epidemiológica continúe al alza en la Comunidad.

Así lo advierte Enrique Bernal, especialista en Enfermedades Infecciosas del Hospital Reina Sofía de la capital, quien explica que «se están dando muchas oportunidades para que el virus circule con mayor velocidad». Para el facultativo, esto se explica porque «no se está aislando a las personas contagiadas, ni se están haciendo cuarentenas ni tantos test como antes». Además, «estamos en una época complicada que facilita más aún la transmisión de la covid por los desfiles procesionarios y las Fiestas de Primavera de Murcia».

«Los mayores y las personas vulnerables son las que corren más peligro si contraen el virus» Enrique Bernal - Especialista en enfermedades infecciosas

Son «todos los ingredientes para que haya un incremento importante de casos», apunta Bernal, que insiste en que el virus sigue estando presente y que los que más corren peligro son las personas mayores y las vulnerables. «A nivel nacional hay más de 300.000 personas que tienen algún tipo de inmunodepresión que no responde a la vacuna, y ahí sí que se puede comprometer la situación».

No obstante, el especialista estima que no habrá una repercusión hospitalaria tan importante como las vividas en olas anteriores: «La sobrecarga ahora la van a tener, principalmente, los centros de salud y los servicios de emergencias». Asimismo Bernal pide a la población que siga siendo precavida y use la mascarilla en espacios interiores o si se producen aglomeraciones en las calles: «No cuesta nada llevarla durante estas fiestas cuando sea necesario».

Por su parte, Manuel Muro, jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Virgen de la Arrixaca, también señala que aunque en una semana se ha doblado la curva de contagios, la situación «sigue siendo buena» porque los ingresos hospitalarios, en todo caso, son en planta y no en UCI.

« Hay que ventilar los espacios interiores cuando no sea obligatorio el uso de la mascarilla» Manuel Muro - Jefe del Servicio de Inmunología de la Arrixaca

Aún así, tiene claro que en los próximos días festivos de la Semana Santa «la gente se va a reunir mucho tanto en las ciudades como Murcia, Cartagena y Lorca como en las más pequeñas», lo que provocará, sumando los días festivos como el Bando de la Huerta o el Entierro de la Sardina, que aumente el número de contagios en los días posteriores.

Ante la inminente retirada de la mascarilla en espacios interiores (prevista para el próximo miércoles), el especialista en Inmunología explica que la ventilación es vital: «Se puede abrir la ventana para que circule el aire sin ningún tipo de miedo. A estas alturas, en Murcia hace una temperatura espectacular y debemos tener la precaución de que cuando estemos con muchas personas procuremos no estar más de 15 minutos con la mascarilla bajada», concluye Muro.

Los médicos de familia alertan de la saturación de los centros de salud

«Hemos pasado de estar centrados en el coronavirus a tener que atender todas las patologías de la población». Los médicos de familia también alertan de la «sobresaturación» que sufre la Atención Primaria en estos «complicados» días. Así lo asegura Jesús Abenza, médico especialista en Atención Familiar y Comunitaria y vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc).

El facultativo explica que «aunque se ha apreciado un ligero descenso en la demanda asistencial» conforme ha ido bajando la incidencia acumulada, en estos momentos se ha tratado de retomar la agenda del resto de patologías «tras la desescalada del 0 al 100 que se ha hecho tras la sexta ola».

Abenza apunta que ahora mismo atienden a los usuarios que acuden para consultar «sus patologías agudas y crónicas, revisiones atrasadas, así como citas hospitalarias a las que no han podido asistir», entre otros.

Además, ahora se suman los días festivos que vienen por delante: Jueves Santo, Viernes Santo o el propio martes del Bando de la Huerta: «Todas las consultas previstas para estas dos semanas se concentran en la mitad con lo que ello implica a la hora de colapsar salas de espera de los centros de salud y que no haya disponibilidad de citas para todos los pacientes».

En este sentido, el médico pide la «colaboración» de los ciudadanos para que cuando pidan una cita y no vayan a poder asistir, la anulen para que otros usuarios que la necesiten puedan acudir a la consulta.