Gutiérrez Cánovas: "Los ríos como el Segura son más que una fuente de agua para el regadío"

Criado profesionalmente en una reconocido grupo de investigadores jóvenes del laboratorio de Ecología Acuática de la Universidad de Murcia, el cartagenero Cayetano Gutiérrez se pone el frente del Observatorio Ibérico Fluvial para controlar el impacto del cambio climático en las cuencas hidrográficas españolas. Con él estará el apoyo técnico y científico de más de 50 expertos en la materia.

¿Cómo se encuentran los ríos de la cuenca del Segura?

Tenemos ríos en muy buen estado de conservación en la Sierra del Segura, en la zona de la cabecera como el río Mundo. Otros cauces mantienen una buena salud como los del Noroeste: Moratalla, Cehegín o Caravaca. Sin embargo, también hay zonas más intensificadas donde los ríos están en muy mal estado. Es el caso de todos los arroyos que rodean Murcia, la comarca del Guadalentín, la parte media de la Vega del Segura... Es una situación binaria.

En una cuenca árida, ¿qué consecuencias tiene la crisis climática?

El cambio climático puede tener tres efectos en el río Segura. La primera es la disponibilidad de agua al llover menos, y aquellos cauces que tengan poco caudal puede que se terminen por secar. En la cuenca del Segura hay muchos ríos que de forma natural se han secado en verano, desde junio hasta septiembre, y con el cambio climático ese periodo se puede alargar a medio año. Esto sería un problema para los organismos que viven allí porque el periodo húmedo es tan corto que no da tiempo a desarrollar su ciclo vital. El segundo problema es que la salud del río se agrava más con las extracciones de agua, lo que disminuye el caudal y aumenta la temperatura del agua al tener un aire más cálido. La tercera cuestión es que, al menguar los caudales, hay una mayor concentración de sustancias tóxicas. Si el caudal se reduce a la mitad, esa concentración se dobla.

"Al menguar los caudales, hay más concentración de sustancias tóxicas. Si se reduce a la mitad, esa concentración se dobla"

¿Es deficitario el Segura?

Decir que es deficitaria la cuenca es verlo desde el punto de vista de la gestión de aguas y una vertiente económica como la agrícola. En el Segura se consume más del doble de los recursos renovables que llegan de forma natural. La agricultura es una parte importante de la economía regional, pero pequeña, y a lo mejor nos interesa más invertir en otras cosas para no gastar tanta agua.

¿Nos estamos quedando sin ríos?

Una de las características del Segura es que es una cuenca muy regulada y muy árida, y entiendo que algunos ríos haya que sacrificarlos para obtener agua para ciudades y regadío, que es necesario. Sin embargo, la cuenca tiene una excesiva regulación y si ya lo unimos al cambio climático, que quitará agua, la Región acabará siendo más árida. La parte de las vegas, la zona más interna de la cuenca, se está exprimiendo tanto que nos estamos quedando sin ríos.

¿Hay que recortar la agricultura cueste lo que cueste?

Tenemos que pensar que los ríos son un atractivo económico, como el Salto del Usero, la Fuentes del Marqués o Fuente Caputa. Son un beneficio rural y que trabajar sobre ellos previene inundaciones. Los ríos son más que una fuente de agua para el regadío. En la Región de Murcia hay un grado de intensificación de la agricultura muy alta, sobre todo de regadío, y ahora más en el Noroeste. Es una situación incómoda para las autoridades porque tienen que regular de una forma más fuerte esta actividad. Es una tema controvertido y problemático pero no hay más remedio. Necesitamos una reconversión, como la industrial en Cartagena hace unas décadas, del modelo agrícola para usar menos agua y contaminar menos.

"En el Segura se consume más del doble de los recursos renovables que llegan de forma natural"

Hemos entrado mucho en el debate de los caudales ecológicos.

Nosotros no podemos ver si un caudal ecológico está siendo eficiente o no; lo que podemos ver es la variación de un año a otro, ver cómo afectan los años hidrológicos secos, para que la administración que fija estos caudales valore si son efectivos o no. Hay que tener en mente un cambio de paradigma: no se trata de ver hasta dónde podemos sacar agua a los ríos; lo que tenemos que hacer es poner encima de la mesa, alejándonos de los intereses políticos, aspectos técnicos ambientales, económico y sociales. Y a partir de aquí valorar qué beneficios podemos tener y qué perdidas, llegar a un punto de equilibro.

"El debate (sobre el Mar Menor) muchas veces se centra en la solución técnica pero no en el origen del problema"

¿Hemos llegado a un punto de equilibrio en el Mar Menor y su cuenca?

El debate muchas veces se centra en la solución técnica pero no en el origen del problema. Desde el colectivo Ecomandanga (creado por un grupo de investigadores del laboratorio de Ecología Acuática de la UMU) tenemos claro que debemos transmitir a los políticos que es mucho mejor prevenir que curar, que cualquier medida técnica que se quiera hacer en el Mar Menor tiene un coste titánico y que con esas mejoras no hay garantías de que sea igual que el de hace décadas. Cada vez que hay una lluvia de arrastres entran toneladas de nitratos a la laguna. Ante esto, hemos visto cómo ha proliferado un modelo intensivo en el Campo de Cartagena, una parte ilegal, que se ha ido acelerando desde el pasado siglo. Pero las necesidades de ahora no son las mismas.

El Gobierno central cuestiona un modelo como el de los trasvases de agua y apuesta por que cada cuenca gestione sus propios recursos.

Los trasvases son una barbaridad, esa es mi opinión técnica. Yo entiendo que a nivel político se tomen decisiones que puedan ser ineficientes a nivel global porque haya interés en beneficiar a una zona. La misma argumentación que utilizan los agricultores del Campo de Cartagena la pueden usar los de Albacete o Cuenca. En la cabecera del Tajo cada vez llueve menos y hay que atender las demandas de un río sano que puedan tener Toledo o Portugal. Cada uno debería gestionar lo que tiene, hace falta una reconversión y un cambio paradigmático del modelo económico.