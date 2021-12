La Región de Murcia se ha convertido en todo un referente en la detección y erradicación de la transmisión de la enfermedad de Chagas, problema de salud ocasionado por un parásito y que es endémico de países de América Latina. Sin embargo, el equipo liderado por el doctor Manuel Segovia, jefe de Medicina Tropical y del Servicio de Microbiología del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, no cesa en su empeño de controlar los casos que aún existen en la Región de Murcia y por ello el próximo paso será implicar a las farmacias en la detección de los contagios.

Para ello, la Consejería de Salud tiene previsto firmar hoy con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia un acuerdo que permitirá a las boticas implicarse en esta lucha mediante una experiencia piloto de cribado de la enfermedad de Chagas.

Se trata de una iniciativa por la que las farmacias ofrecerán la realización de test de inmunocromatografía en sangre capilar a niñas y mujeres de edad fértil de nacionalidad boliviana y comunicarán los resultados a la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Virgen de la Arrixaca.

El doctor Manuel Segovia explica a LAOPINIÓN que «la idea es incluir a las farmacias en el cribado de esta enfermedad, ya que en muchos casos no debutan síntomas y al ser poco conocida la población susceptible de tenerla no se hace pruebas o no acude a su centro de salud preguntando por ella».

El Chagas es más habitual en población latina, principalmente de países como Bolivia, Argentina y Paraguay, entre otras, por lo que se ofrecerán estos cribados en farmacias que estén en núcleos de población de la Región donde haya una mayor presencia de ciudadanos de estas procedencias.

Pruebas que se harán en las propias farmacias, que serán las encargadas de enviar los resultados de las mismas, en el caso de que den positivo, a la Unidad de Medicina Tropical en la Arrixaca.

El doctor Segovia indica que estaba previsto que el proyecto de colaboración con las farmacias arrancara hace tiempo, pero con la pandemia del coronavirus quedó todo en el aire hasta que la situación mejorara y se pudiera poner en marcha.

La Unidad de Medicina Tropical de la Arrixaca ha diagnosticado ya a más de 2.000 pacientes con Chagas

En la Región de Murcia hay más de 2.000 casos de Chagas diagnosticados y en tratamiento, según los datos que manejan desde esta unidad del hospital de El Palmar, pero su responsable calcula que «puede haber otros 600 casos de Chagas en pacientes que están sin diagnosticar y a través del acuerdo con las farmacias es como queremos llegar a ellos para tenerlos controlados».

Aunque la mayoría de los casos son asintomáticos, en muchos se presenta como una enfermedad cardíaca con alteración del ritmo del corazón, que puede incluso llegar a una muerte súbita, ya que «el parásito va dañando la musculatura cardíaca», señala el doctor Manuel Segovia, quien recuerda que el tratamiento permite que la enfermedad no progrese.

Según explica la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Paula Payá, «inicialmente esta experiencia va dirigida a un número reducido de farmacias y tras evaluar los resultados se abordará su extensión a más oficinas».

Payá considera que «es una satisfacción que las farmacias podamos colaborar con la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Virgen de la Arrixaca, que es referencia mundial en el diagnóstico precoz y el control de la enfermedad de Chagas».

Murcia logra cortar la cadena de transmisión de madre a hijo

El trabajo que viene desarrollando la Unidad de Medicina Tropical de la Arrixaca le ha valido que este año la Región de Murcia haya sido reconocida por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como la primera región del mundo en acabar con el Chagas congénito, el que se transmite de madre a hijo.

El doctor Manuel Segovia, responsable de este equipo, explica que el proyecto de colaboración con las farmacias, que es sólo una pata de todo lo que se están haciendo en Chagas, permitirá avanzar también en cortar la transmisión de madres a hijos, «algo en lo que ya somos un referente», ya que no hemos tenido ningún caso en los últimos años.

Por ello también los test de cribado de las boticas irán orientados a mujeres en edad fértil procedentes de países latinos.

Precisamente, esto ha hecho que este pasado verano un equipo de expertos, liderado por miembros de la OMS y del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, visitaran la Arrixaca para conocer de primera mano las iniciativas que se han puesto en marcha en Murcia para conseguir este hito y así poder copiarlas en otras zonas en las que la transmisión del Chagas aún no está controlada.