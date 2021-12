La asociación Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia considera que es fundamental que el sistema sanitario pueda prestar atención a los casos que no son covid y a la gente covid que necesite atención, «pero no a aquellos usuarios que sólo requieren citas para test, solucionar trámites burocráticos, rastreo o instrucciones».

En esta situación creen que los pacientes covid y los no covid «compiten a partir de cierto punto» por recibir la atención que necesitan y «si los contagios de covid aumentan mucho, lo no covid se aplaza, lo que se traduce en retrasos de diagnósticos».

Usuarios de la Sanidad pide que procedimientos como la confirmación diagnóstica, el rastreo y la tramitación de las incapacidades temporales por covid salgan de los centros de salud a puntos centralizados «para que la Atención Primaria pueda hacer todo lo que se necesita y no se bloquee el sistema sanitario», algo que ha comenzado a hacerse con los nuevos equipos de refuerzo covid puestos en marcha por Salud y el SMS.

Certificados

«El SMS debe habilitar otros cauces para el certificado de la vacuna covid, es urgente e imprescindible» para evitar las largas colas que se están viendo en centros de salud y consultorios, lo que también sobrecarga el sistema de Primaria. «Hay que emitirlo de una forma sencilla, ágil, inteligible y accesible para toda la población», insisten.

En cuanto a los retrasos en las citas para ir a la consulta del médico de familia, Usuarios de la Sanidad pide a los ciudadanos que entiendan que «lo que sucede no es responsabilidad de los profesionales sanitarios y no sanitarios, es de la gestión del Servicio Murciano de Salud que no ha planificado, no ha reforzado el sistema sanitario cuando sabía que tenía que hacerlo, algo que era imprescindible». Por ello, afirman que les preocupa lo que pueda pasar con los contratos de refuerzo covid, que finalizan en unas semanas, ya que «es necesario mantenerlos contra viento y marea. No hay excusas».