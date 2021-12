En el rincón más al oeste de la Región de Murcia, a escasos metros de cruzar hacia tierras manchegas y bajo la atenta mirada de los altos picos Revolcadores y Los Obispos está la aldea, o lo que queda de ella, de El Mosquito, en Moratalla. En las extensas llanuras de secano al norte de Caravaca está la triada de los pueblos abandonados: El Retamalejo, El Moralejo de Arriba y La Junquera. A los alrededores solo hay más horizonte y pocas edificaciones que dan cobertura a los cultivos que visten algo el paisaje. Estas aldeas dejaron de dar cobijo a sus habitantes hace años, décadas incluso, y quedaron abandonadas dejando hoy en día un reguero de ruinas.

Núcleos diseminados en las comarcas a las que apunta la despoblación con más saña. Pequeñas localidades que hace tiempo fueron consideradas entidades urbanas y que incluso los ayuntamientos están dando de baja y organismos como el Instituto Nacional de Estadística ya no los incluyen en sus registros sobre los padrones municipales. Pocos mapas virtuales tienen fichados estos pueblos compuestos por pocas casas y hay que revisar otros más especializados para conseguir localizarlos. El último registro publicado en el Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población del Instituto Geográfico Nacional refleja que más de 60 aldeas en la Región de Murcia están abandonadas, deshabitadas o no tienen personas empadronadas o registradas en estas entidades urbanas.

Algunos de estos pueblos están en ruinas y otros tienen viviendas rehabilitadas rodeadas de otras edificaciones ya abandonadas y en los huesos. Testigos de otros tiempos donde las tierras de alrededor eran rentables, los continuos episodios de éxodo poblacional del campo a zonas con mejores servicios sanitarios, educativos o con oportunidades laborales han ido dejando para el olvido estas entidades consideradas singulares por el instituto geográfico: «Se entiende por entidad singular de población cualquier área habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión».

A estas más de 60 entidades singulares sin habitantes empadronados se suma otros conjuntos de viviendas también consideradas como entidades pero sin especificar más. Los núcleos urbanos son considerados como tal si tienen una suma de 10 o más edificaciones para residir, y a parte están los diseminados de viviendas, que también recoge el último registro del IGN. Algunos ayuntamientos registran como tal núcleos urbanos con población pero que sin embargo acompañan a esta entidad otros diseminados cuyo número de habitantes es cero. La mayoría de estos pueblos sin habitantes en sus padrones están ubicados en las pedanías altas de Moratalla, en los territorios más rurales y más apartados de las conexiones principales del municipio, a los que sigue en menor medida Lorca y Caravaca, pero con entidades que tienen menos viviendas aunque siguen consideradas como tal. Alguazas, Calasparra, Jumilla, Murcia, Ricote, Ulea o La Unión también tienen núcleos diseminados de viviendas. Si sumáramos las viviendas diseminadas o entidades con varias viviendas o núcleos urbanos, el número de localidades sin habitantes registrados asciende a 167 en la Región de Murcia.

El reto de frenar la despoblación

En la Región de Murcia el reto demográfico pasa por frenar la despoblación en los 16 municipios que registran pérdida de habitantes. Las cifras señalan a los ocho menores de 5.000 habitantes (Albudeite, Aledo, Campos del Río, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura), así como otros ocho que en los últimos años han experimentado un descenso de población, ya sea de forma global en todo el municipio o únicamente en sus pedanías (Abanilla, Abarán, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca y Moratalla).

Las islas, zonas deshabitadas en las costas regionales Lejos de parecerse a la isla de Tabarca, en Alicante, los islótes que rodean la costa de la Región de Murcia están deshabitados o están vigiladas por guardias ambientales que controlan la llegada de embarcaciones al estar estos territorios protegidos. El Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población del Instituto Geográfico Nacional considera como entidades singulares las islas de la Perdiguera, el Barón, del Sujeto, Rondella o del Ciervo en el Mar Menor; la isla Grosa en el Mar Mayor o islas Hormigas, en la reserva marina de Cabo de Palos. En el listado del IGN siguen constando como tal pese a que ya no están habitadas, como era el caso de algunas del Mar Menor, o donde se llevaban a cabo actividades relacionadas con la pesca.



El debate sobre la despoblación ha saltado a la mesa de debate y la esfera política en la Región con varios casos, entre ellos la pelea de los vecinos de la pedanía moratallera de Benizar para que se mejoren los accesos a esta localidad rural y su conexión con Castilla-La Mancha. Respecto al impacto de determinadas actividades, en el foco también han estado la instalación de grandes explotaciones de granjas porcinas en zonas rurales de la comunidad. Respecto a esto, en un reciente artículo de los profesores de la Universidad de Murcia Andrés Pedreño y María Gimenez, del área de Sociología y Derecho Administrativo respectivamente, señalan que el aparente beneficio de la llegada de estas fábricas porcinas a zonas despobladas «no es tal». Las empresas se desarrollan en espacios rurales «bien conservados o de interés natural, por lo que los impactos sobre el agua, el suelo y el paisaje son notables. Frente al imaginario de la llegada de riqueza sin matices a las localidades, la realidad muestra que las alternativas de desarrollo se ven limitadas porque las explotaciones intensivas erosionan cualquier tipo de opción viable en tales zonas, como el turismo rural o las actividades ecoturísticas».

Dos estrategias para una misma meta. El reto de acabar con la despoblación pasa por implementar acciones a nivel local, regional y nacional. El Gobierno regional está preparando la ‘Estrategia de Lucha contra la Despoblación y mejora de la calidad de vida en zonas rurales de la Región de Murcia’ con medidas enfocadas en la fiscalidad, empleo, transportes, vivienda, infraestructuras, conectividad y digitalización, sanidad, educación y agricultura. El fenómeno de la despoblación en la Región de Murcia afecta fundamentalmente a municipios situados en el interior y noroeste, en unos casos por pérdida de habitantes pero, en otros, porque han visto cómo su población ha envejecido notablemente. Con esta Estrategia se pretende poner en marcha medidas transversales que den respuesta a este reto demográfico en los 16 municipios que registran pérdida de población.

Por otro lado, el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico del Ministerio del ramo contará con una inversión superior a 10.000 millones de euros -en torno al 10% del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- en un total de 130 actuaciones orientadas a luchar contra la despoblación y garantizar la cohesión social y territorial. Los objetivos del plan pasan por mejorar la vertebración territorial de España, eliminar la brecha urbano-rural e impulsar actuaciones sobre el territorio para reactivar las zonas más afectadas por las urgencias del reto demográfico.

Del olvido a la reforma para aguantar en el campo

Aunque los registros oficiales sobre población digan que allí no habita nadie, hay ejemplos en la Región de Murcia de cómo el tirón de la vida rural logra resucitar algunas aldeas perdidas en los rincones más hinóspitos. No consta que haya población registrada en Puerto Hondo, cerca de Inazares (Moratalla) en el padrón, como así reflejan los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Y es que el Instituto Nacional de Estadística ya no considera como población o entidades singulares aldeas como esta u otras cercanas como Puerto Ortiz, que pasa por las mismas circunstancias: fueron un conjunto de pocas viviendas consideradas zonas habitables dentro de un municipio y adquirieron entidad propia, y que ahora han sufrido una serie de reformas que han dado nueva vida a estos sitios. Las oportunidades que ofrecen este tipo de enclaves con viviendas bien equipadas es uno de los impulsos del turismo rural en comarcas como el Noroeste, uno de los territorios más afectados por la despoblación. Otro ejemplo es Arroyo Alazor, en el municipio moratallense, una vivienda principal rodeadas de otras en ruinas que se ha mantenido como casa principal en la que se han llegado a instalar placas fotovoltaicas para autoconsumo ante la inaccesibilidad de la zona.

Estos son los pueblos sin gente en el padrón: