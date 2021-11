La Comunidad aumentará el importe destinado a las plazas en los conciertos sociales del sector de personas con discapacidad. El Pleno de la Asamblea Regional aprobó ayer, con el voto en contra de los dos diputados de Podemos, la Proposición de Ley formulada por los grupos PP y Cs. En concreto, el texto contempla un incremento del 3,25% del presupuesto, lo que supone una subida de 2,4 millones de euros.

El diputado del PP Miguel Ángel Miralles explicó que el Gobierno regional acordó con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) una serie de subidas anuales en este sentido. Según detalló, en 2019 se llevó a cabo una subida del 2%, en 2020, una del 4,55% con los atrasos incluidos de 2019, por lo que el incremento fue de más de 10 millones de euros, mientras que este año, «la subida es del 3,25%, que son 2,4 millones de euros, por lo que se habrá cumplido con el acuerdo, que ha requerido de un gran esfuerzo presupuestario».

Los únicos que votaron en contra fueron los dos diputados de Podemos. La portavoz María Marín explicó que el texto no asegura que el incremento se vaya a emplear en mejorar la calidad de los usuarios o la de los profesionales «porque no se hacen ni inspecciones». La diputada aseguró que «sin mejoría de ratios, sin actualización de instalaciones y sin inspecciones no hay garantía alguna. Una gestión pública de esos centros optimizaría la gestión de los recursos públicos», destacó.