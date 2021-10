Íñigo Errejón es uno de los referentes de la izquierda actual más relevantes; junto a Pablo Iglesias, protagonizó una de las transformaciones más importantes de la política en España con la fundación de Podemos. Hoy, a sus 37 años y como líder de Más País, Errejón comparte su visión del futuro, sus últimas propuestas, y su valoración de la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de refundar la izquierda española.

¿Cómo ha recibido la propuesta/invitación de Yolanda Díaz de «levantar un proyecto de país para la próxima década»?

Nos hemos pasado demasiados años en una especie de campaña electoral permanente. Tiene que haber un momento para la campaña y un tiempo para gobernar.

El otro día salió un informe de Cáritas que decía que en España hay 11 millones de personas en situación de exclusión social y 6 en extrema pobreza. Es una barbaridad. Respeto todas las declaraciones y los proyectos que tenga cada uno, pero al Gobierno nacional le pediría tener las prioridades claras. Cada cosa a su tiempo...

Su partido ha presentado una Ley de Garantías del Aborto para proteger este derecho.

Es una iniciativa para que el derecho al aborto en España no sea papel mojado. Esto no va de obligar a abortar a nadie, no estamos abriendo la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, eso en España ya es un derecho. Lo que tenemos es un fraude de ley: las comunidades gobernadas por el PP la intentan trampear y tenemos que acabar con eso. Tenemos un derecho reconocido como ley que luego no se cumple, y tenemos que garantizar que las leyes se cumplen, y eso consiste en que la gente puede interrumpir su embarazo en la sanidad pública y no recorrer kilómetros con su coche para hacerlo en otra comunidad autónoma o en otra provincia.

¿Y qué hay de los objetores?

Garantizar ese derecho supone que la objeción de conciencia en los hospitales públicos tiene que ser compatible con el ejercicio de los derechos; queremos un registro de objetores de conciencia como el que hay para la eutanasia. Dependerá de cada comunidad y de cada hospital compaginar la voluntad del médico de objetar con que ese derecho recogido por la ley sea efectivo. Usted tiene derecho al comportamiento individual que quiera, pero es que la persona que quiera abortar tiene derecho a hacerlo con seguridad, cerca de casa y en la pública. Y además, está el derecho al descanso después de cinco días si es en el primer trimestre y si por desgracia tiene que ser después, de hasta cuatro semanas.

Otra proposición de ley de su partido que ha abierto, de nuevo, un intenso debate es aquella de la regulación del cannabis.

Aquí hay que romper con la hipocresía. El consumo de cannabis está generalizado en España, cualquiera que pise la calle lo sabe. ¿Hoy su prohibición impide que la gente consuma cannabis? No. No es una discusión sobre si el consumo es bueno o malo, como nadie se pone a discutir si el consumo de alcohol es bueno o malo, es un debate sobre si preferimos que ese consumo, la información y el dinero que genera esté en manos del mercado negro y las mafias o haya regulación, información y control público e impuestos que puedan financiar la sanidad pública. Tenemos un ejemplo muy sencillo: el desastroso intento de la ley seca en EE UU con el alcohol. Queremos una regulación más avanzada pero inspirada en la que ya existe en California, Ohio o Canadá.

¿Cómo valora lo poco que se sabe de la nueva Ley de Vivienda?

En España tenemos un problema muy grave con la cuestión de la vivienda. Un problema que afecta a la posibilidad de formar una familia y de tener hijos, o de emancimarse y que afecta al consumo porque una gran parte del salario se va a pagar el alquiler y no al consumo, a la inversión, a montar empresas. Creo que la parte rentista de la economía, que no produce nada, pero que tiene propiedades y las alquila, está empezando a suponer un lastre para la parte productiva de la economía, y creo que hay que tomar medidas. Pablo Casado dijo en un programa de televisión que en España, cualquier joven con una nómina puede acceder a un alquiler; pues Pablo Casado no conoce la sociedad, ¿cuánta gente con una nómina tiene que vivir en casa de sus padres o tiene 35 años y comparte piso?

Errejón sobre su libro: "Es una reivindicación del compromiso político"

Íñigo Errejón ha escrito su primer libro en solitario: ‘Con todo. De los años veloces al futuro’. Algunos fragmentos, en los que se refiere a Podemos como una estructura «caudillista» con una «corte» de dirigentes en torno al exlíder Pablo Iglesias, o la expresión «estalinismo cuqui» para referirse a Echenique han levantado cierto revuelo mediático. «Los libros se tienen que defender solos, al que le interese le recomiendo leer el libro como una pieza entera, y no por extractos», señala Errejón, que asegura que ha intentado «hacer un ejercicio honesto de reivindicación del compromiso político, y algo que sirva de puente entre lo que han sido estos años y las ideas que creo que pueden servir para abrir otro ciclo de transformación democrática en España».