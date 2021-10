Ciudadanos ha criticado duramente este jueves que el Gobierno regional haya decidido no gratificar a los sanitarios por su esfuerzo durante la pandemia tras publicar LAOPINIÓN que el SMS no contempló el miércoles en Mesa Sectorial las propuestas de las organizaciones sindicales, limitándose a decir que no hay dinero para no abonar una paga compensatoria.

La formación naranja recuerda que ellos llegaron a un acuerdo con el PP de López Miras para los Presupuestos de 2021 y que «fue aceptado por los conservadores», con una dotación de 8 millones de euros para reconocer y gratificar a los sanitarios de la Región de Murcia.

«Nadie puede poner en duda, a estas alturas, la gran la gran labor, el esfuerzo y el sacrificio realizado por nuestros sanitarios durante la pandemia. Es una labor que no se puede pagar con dinero, pero desde Ciudadanos siempre hemos querido gratificar de alguna manera ese compromiso con nuestra sociedad, como han hecho otras comunidades autónomas», afirma la coordinadora autonómica, María José Ros Olivo.

En Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana se ha producido esta gratificación que ha oscilado entre 400 y 1.350 euros. Además, en Madrid, Aragón, Navarra y Galicia han agradecido de diferente forma al personal sanitario con algún tipo de gratificación. En Galicia, por ejemplo, se habilitaron unos 20.000 bonos turísticos de 250 euros para el personal sanitario que colaboró en la lucha contra el coronavirus.

«Este acuerdo, sin llegar a la compensación económica que demandábamos, concede periodos de descanso a muchos profesionales de la sanidad que han estado cara a cara con el coronavirus, han tenido que realizar jornadas extras para suplir a compañeros que estuvieron contagiados por la covid y son los que nos permiten hoy día vivir con algo más de normalidad. No ejecutarlo es reírse de nuestros sanitarios y de todos los murcianos», señala la coordinadora liberal.

Por su parte, el diputado socialista José Antonio Peñalver califica de «vergonzoso y lamentable» que el Gobierno regional se niegue a compensar a los profesionales sanitarios por el esfuerzo durante la pandemia y que no tenga ningún plan para mejorar la Atención Primaria y las listas de espera.

Peñalver recuerda que el Gobierno de España ha destinado a la Región 184 millones de euros en 2020 y más de 326 en 2021 para Sanidad. «Pero esto no se ha visto traducido en la mejora del sistema sanitario público, ni en la estabilidad laboral de los profesionales, ni en la disminución de las listas de espera», indica el socialista.