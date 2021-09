Las 3.000 plazas que ofrecen los balnearios de la Región entre los meses de octubre y diciembre para el Programa de Termalismo del Imserso no podrán empezar a ocuparse a partir del día próximo 1, tal y como estaba previsto, porque las empresas no han recibido todavía los contratos de la Administración. Fuentes del Balneario de Archena, que tiene asignados unas 1.500 plazas hasta final de año, advierten de que cada día de retraso de la campaña supone «una pérdida de ocupación» para los establecimientos», que esperaban compensar parte de las pérdidas provocadas por la pandemia y ya no pueden destinar las habitaciones reservadas a otros clientes.

Un portavoz de la empresa de Archena precisó que, al no disponer de los contratos, «no está abierta la posibilidad de reservar» para los usuarios.

La Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL) ha escrito a la dirección general del Imserso para mostrarle su preocupación por el retraso de los contratos, que impedirán cubrir la totalidad de las plazas disponibles en toda España en unos establecimientos que se consideran «los más castigados económicamente por la pandemia».

ANBAL recuerda que el Imserso anunció la puesta en marcha de la campaña en el BOE del 31 de agosto y también recogió en su página web el al cuerdo del Consejo de Ministros del 27 de julio, además de «comunicarlo por carta a los posibles beneficiarios y a las empresas balnearias. Sin embargo, «a pesar de la notificación oficial, los balnearios españoles desconocen a día de hoy la situación del trámite administrativo del programa en general y del expediente de contratación de cada empresa en particular».

Las empresas quieren saber si el Imserso tiene intención de cumplir sus compromisos y avanzan que, en caso contrario, «los propios balnearios, además de emprender las acciones que en derecho les correspondan, se verán liberados para adoptar las decisiones de gestión empresarial de todo tipo que se deriven del incumplimiento en cuanto a la puesta en marcha del programa de Termalismo en las fechas anunciadas».

Recuerdan que los establecimientos «han reservado ya sus habitaciones para atender a los grupos de beneficiarios del programa» y «no tienen posibilidad de ofrecérselas a otros clientes alternativos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre».

La patronal emplaza al Imserso a que antes de mañana aclare «si finalmente comenzará el Programa de Termalismo a partir del día 1 de octubre» o tiene prevista otra fecha, «entendiendo que si no se recibe respuesta a este escrito antes de la fecha señalada es porque desde el Imserso no se tiene intención de cumplir con el compromiso» adquirido.