La Región ha sumado seis autónomos más al día y tiene 2.100 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año, según dijo ayer en Murcia el presidente de ATA, Lorenzo Amor. El máximo representante de la federación nacional de autónomos, que se reunió en Murcia con la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, considera que «con todo lo que ha caído» desde el inicio de la pandemia, los datos de la Región permiten «presumir» de la evolución que registra la afiliación, aunque lamentó que los requisitos establecidos por el Gobierno central los ha dejado sin ayudas estatales directas. «No se les puede dejar en el camino, hay que ayudarles», defendió.

La Región terminó 2020 con un récord en la afiliación de autónomos a la Seguridad Social, a pesar del cierre masivo de los establecimientos de hostelería y de los comercios que ha provocado la crisis que desencadenó el coronavirus. Murcia alcanzó los 101.542 cotizantes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y fue la segunda comunidad con mayor crecimiento tras Andalucía.

La afiliación ha seguido creciendo este año y en agosto había casi 103.000 autónomos de alta.

El presidente de ATA criticó que, al haberse impedido que se acojan a las ayudas las compañías que habían solicitado moratorias en los pagos a la Seguridad Social o a Hacienda, «se ha perdido la oportunidad de que una empresa o un autónomo que tenga aplazados los pagos pudieran ponerse al día y cambiaran el aplazamiento por la ayuda».

Destacó que, «según la Ley General Tributaria, un aplazamiento no es deuda», por lo que calificó «fiasco» el resultado obtenido. «Solo el 6% de los autónomos ha solicitado las ayudas directas que ofrece al Gobierno, lo que supone solo 200.000, de los 3,3 millones que hay en España», precisó.

No obstante, apuntó que «el Consejo de Ministros, tras las quejas que veníamos presentando porque las ayudas directas no estaban llegando», ha realizado algunas modificaciones que permitirán llegar a más empresas, aunque «este real decreto se pone en marcha sin consensuar, sin hablar con las comunidades autónomas, a las que se les ha pasado la patata caliente».

Su conclusión es que «se premia a la empresa morosa, dándole ayudas, frente a aquella que cumple sus compromisos de pago. Se premia a las que tienen créditos ICO, pero se deja fuera a las que no han solicitado ninguno», precisó.

También se quejó de que «se premia a las comunidades autónomas dándole unos privilegios en la modificación de real decreto y se les permite dar lo que quieran, mientras que a otras se les dice que tienen que dar un tope de 200.000 euros».

Como ejemplo de los profesionales que se han quedado sin apoyo, porque no tienen forma de demostrar la caída de sus ingresos citó el caso de fotógrafos y músicos. «Un guía turístico en Murcia no ha trabajado nada durante la pandemia, no tiene costes fijos, no tiene gastos y, por tanto, no tiene forma de justificar las ayudas que le den».

Ve como «un escándalo» la subida de la luz y recuerda que también lastra los gastos de la agricultura

Por el contrario, Lorenzo Amor agradeció el sistema aplicado por la Consejería de Empresa en la convocatoria presentada ayer y dijo que «es el mismo que ha aplicado Alemania durante cuatro trimestres de pandemia», señaló.

Sobre la subida de las tarifas eléctricas opinó que es «un escándalo. Me alegro de que el Consejo de Ministros empiece a darse cuenta», aunque señaló que «poner en marcha una freidora para freír unas croquetas o poner el secador de una peluquería vale el doble que el año pasado». Añadió que también lastra los costes energéticos de las empresas agrarias, que representan el 40%.