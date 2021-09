Los peces muertos del Mar Menor han entrado de lleno en la Asamblea Regional y no ha sido en sentido figurado. La portavoz de Podemos, María Marín, ha entregado al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, un bote lleno de agua de la laguan salada con ejemplares sin vida. "Este es el resumen de su gestión. No hay informe más auténtico, más realista y más certero. Le pido desde esta tribuna encarecidamente en nombre de todos los murcianos que dimita usted de su cargo", la he espetado.

La comparecencia de la dirigente morada ha sido la más crítica con el Gobierno regional por la situación de este ecosistema, ya que les recordado que "no se ha ejecutado ni el 20% de lo presupuestado para recuperar el Mar Menor". En este sentido, ha lamentado que en octubre de 2019, tras el primer episodio de anoxia, culparan a la DANA de la situación y que ahora echaran la culpa "al calor" para después hacer responsable al Gobierno central.

También se vivieron momentos de tensión cuando Marín preguntó a Antonio Luengo por las relaciones comerciales de su familia (en concreto, su tío) con la Fundacion Ingenio, que Podemos considera un "lobby de la agroindustria". Culpan a esta organización de haber introducido en la Ley de Protección del Mar Menor la figura de la "agricultura sostenible de precisión", que no sirve más que, en su opinión, "disfrazar las prácticas mafiosas" en el sector y que permiten que se arrojen 170 kilos de nitratos por hectárea al año en la zona adyacente al Mar Menor, 1.500 toneladas de nitratos anuales.

Desde Podemos piden al PSOE "coraje para luchar contra la agroindustria" y les han afeado que se "tragaran el sapo" de la Ley de Protección de la laguna, que "no ha servido para nada".

Antes de su comparecencia, Marín ha participado en la protesta ciudadana en defensa de la laguna salada convocada para exigir responsabilidades y soluciones ante este drama ambiental. La portavoz ha agradecido a la ciudadanía que se movilice para mostrar su "más absoluto rechazo a las políticas que han conducido al Mar Menor a convertirse en un desastre ambiental de nivel internacional”. La diputada ha considerado que "sólo con la movilización ciudadana podrá lograrse un cambio de rumbo para la laguna".