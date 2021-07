Comencemos por el lema escogido por ACI. ¿Cuál está siendo el papel del cooperativismo en la reconstrucción de nuestra economía tras la crisis de la covid-19?

Sin duda, y los datos son de dominio público, el cooperativismo y la economía social en su conjunto están teniendo un papel protagonista en la salida de la crisis y en el fortalecimiento del tejido productivo tras este año y medio tan duro. El cooperativismo ha demostrado una resiliencia sin precedentes; a lo largo del pasado año se crearon 127 nuevas empresas bajo este modelo, y se ha mantenido el empleo renunciando incluso a beneficios para no tener que hacer uso de los ERTE. Y esto ha ocurrido mientras otros modelos de empresa sí han realizado despidos aún teniendo excedentes, lo que muestra claramente la diferencia del modelo cooperativista, más comprometido y solidario; un modelo que prioriza a las personas y ahí precisamente reside su fortaleza.

Si miramos hacia 2020 a la cabeza nos viene el sector agrario, de consumo, de transporte, el educativo, el sociosanitario, la hostelería, la venta ambulante, el taxi, las cofradías de pescadores... Todas las cooperativas que estuvieron en primera línea para que a los demás no nos faltara nada son parte hoy también de la reconstrucción económica.

Es además un modelo, el cooperativismo, que a pesar de las dificultades de los tiempos que corren, no ha renunciado a la sostenibilidad o a seguir trabajando por el aumento de su competitividad, ¿cómo se consigue este equilibrio?

La intención del cooperativismo es no dejar nunca a nadie atrás, como dice Naciones Unidas. Y partiendo de esa base, la actividad empresarial siempre tiene en cuenta aspectos como la sostenibilidad, el uso de energías limpias, el cuidado del medio ambiente, la lucha contra la despoblación apostando por crear sociedades cooperativas en entornos rurales, colaborar en acciones humanitarias, etc. Porque el principio de toda cooperativa es la unión de personas que quieren llevar a cabo un proyecto en común. Cuando se eliminan los individualismos y se trabaja por objetivos comunes, los resultados siempre son mejores, porque se aúnan esfuerzos. Y para que esta cooperación sobreviva en el tiempo, hace falta seguir mejorando la competitividad, formándose, consumiendo de forma responsable y trabajando de manera sostenible.

En los últimos días, Ucomur y Ucoerm han celebrado sendas asambleas generales de forma presencial tras un año de videollamadas y reuniones online. ¿Cómo fue el reencuentro con los asociados/as?

Pues emotivo, feliz, un reencuentro necesario. Aunque lo cierto es que en estos últimos 18 meses no hemos dejado de trabajar, conversar y promocionar la actividad cooperativa. Pero es verdad que ya necesitábamos vernos y saludarnos en persona, y compartir todo lo conseguido para juntos construir los pilares de lo que está por venir. Las asambleas tienen varios cometidos: por un lado, la aprobación de la memoria del año que hemos cerrado y del plan de gestión del año en curso, por otro estar juntos y relacionarnos cara a cara y también dar visibilidad al cooperativismo y a su posición en el tejido empresarial de la Región de Murcia. Hay más de 2.100 cooperativas en la Región con unas 25.000 personas a bordo. Visibilizar el cooperativismo es esencial para lograr estar en el centro de las decisiones políticas.

Y, en este sentido, fueron muchos los representantes políticos que asistieron a ambas asambleas. De hecho, el presidente regional Fernando López Miras intervino en la apertura de la XXXII Asamblea de Ucomur. ¿Se siente respaldado?

Queda mucho por hacer, pero vamos por el buen camino y, por supuesto, los casi ochenta representantes políticos de todas las formaciones que asistieron a ambas asambleas, lo demuestran. El Gobierno regional, con Fernando López Miras al frente, está demostrando un compromiso firme para con el cooperativismo y la Economía Social. Prueba de ello es el V Pacto por la Economía Social de la Región de Murcia que firmamos recientemente y que supondrá la creación de 1.000 empresas y cerca de 5.000 puestos de trabajo en tres años.

Pero tenemos que ir un paso más allá, siempre. La Economía Social debe formar parte imprescindible de las decisiones políticas y no se pueden hacer previsiones económicas ni repartir ayudas y fondos que no contemplen al cooperativismo. En este sentido reitero, como he hecho en numerosas ocasiones y ante los representantes políticos, que los Fondos de Recuperación y Resiliencia deben contemplar en igualdad a las empresas de Economía Social. Por ello, seguimos trabajando a nivel nacional y europeo para que lo conseguido repercuta también en el cooperativismo regional.

El reto de futuro es contribuir lo antes posible a que el tejido productivo de la Región de Murcia regrese a los datos anteriores a la crisis, que la habían situado a la cabeza de España en crecimiento del empleo y del PIB Juan Antonio Pedreño - Presidente de Ucomur-Ucoerm

¿Cree que los jóvenes tienen interés hoy en día en unir recursos y crear cooperativas o existe desconocimiento en torno a este modelo?

La juventud está demostrando ser emprendedora y confiar en el modelo cooperativo. Son precisamente los jóvenes los que más apuestan por liderar y ser partícipes de una transición verde, digital y demográfica. Incluso establecen cooperativas para construir viviendas en común. Estamos haciendo una labor muy importante con los talleres formativos y el trabajo que el área de Empresa de Ucomur realiza para que los más jóvenes conozcan otras salidas laborales y apuesten por unirse y crear juntos sociedades cooperativas. Lo que hoy día se está empezando a conocer como ‘empresas con propósito’ no es más que el modelo cooperativo de siempre, así que la juventud está en realidad emprendiendo en el cooperativismo y eso, sin lugar a dudas, es una apuesta de futuro.

¿Por qué un día especial para el cooperativismo? El peso del cooperativismo a nivel internacional es enorme. Es una de las fórmulas de trabajo más extendidas y supone, no solo una manera diferente de hacer las cosas, sino una forma distinta de ver el mundo. Es una economía que va más allá de los beneficios, es más igualitaria, más inclusiva, es una economía que permite generar riqueza, estabilidad laboral, cohesión social… Pero necesitamos un día que nos reivindique, que nos sitúe en portada, porque aún hay camino por recorrer para situar al cooperativismo en el lugar que le corresponde. La buena noticia es que estamos haciéndolo bien; en unos meses tendremos un Plan de Acción Europeo que supondrá más inversión para la economía social y cada vez más países se están sumando al apoyo y fomento del cooperativismo, por lo que este día celebramos que seguimos creciendo y consolidándonos».

