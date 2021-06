Tras cuatro años viviendo bajo cero en el Círculo Polar Ártico, el murciano Jesús Garrido (1994) asegura que ha encontrado su sitio. A los 18 años dejó la Región porque quería conocer lugares nuevos y "porque en Murcia no había muchas oportunidades para desarrollar la fotografía de naturaleza y fauna salvaje", su verdadera pasión. Fue así como inició un recorrido que le ha llevado por varios países de Europa. Para poder costearse este viaje e invertir en renovar su equipo ha trabajado descargando camiones en Holanda y entre fogones en un restaurante de Alemania. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando volvió a mudarse y acabó en Noruega. Fue entonces cuando decidió convertir su mayor pasión, la fotografía, en su medio de vida. Ahora la conocida revista National Geographic ha reconocido su esfuerzo al seleccionar y destacar su trabajo en su publicación de este mes.

"Cuando empecé no sabía que podría vivir de mi hobby"

"Al llegar a Tromsø (Noruega) fue cuando realmente pude ganar dinero trabajando como fotógrafo de auroras boreales y de guía", explica. "Después volví a cambiar de residencia. Ahora vivo en un pueblo de apenas 80 habitantes, en Abisko, al norte de Suecia. Vine aquí porque era un sitio perdido en la montaña, donde puedo fotografiar lo que busco".

La fascinación por la fotografía comenzó cuando Garrido era un niño. Fue su padre quien lo introdujo en este arte mostrándole el funcionamiento y el manejo de su propia cámara. Esa herencia unida a su interés por la" naturaleza, la montaña y la observación de fauna salvaje" son ahora los pilares sobre los que Jesús Garrido ha construido su forma de vida.

"Cuando empecé no tenía ni idea de que podría vivir de esto, lo tenía como un hobby. He trabajado de muchas cosas, pero en mi tiempo libre siempre hacía fotos, así que fui acercándome a la fotografía e intenté hacer dinero con ella. No ha sido fácil convertirlo en mi trabajo", confiesa.

Garrido ahora tiene una pequeña empresa de viajes en Suecia. "Organizamos rutas y enseño a los viajeros cómo fotografiar las auroras boreales o la fauna salvaje. Además, si no tienen con qué hacer las fotos de su viaje las hago yo. Así es como empecé a rentabilizar este hobby", explica.

"Mi siguiente objetivo es ir a Svalbard, cerca de Groenlandia"

Garrido tiene claro que entre sus planes más próximos no se encuentra volver a España. "Mi familia al principio lo pasó mal, querían que volviera a casa, pero ahora están muy contentos". Acostumbrado ya a cambiar de residencia cada pocos meses, su próximo objetivo es mudarse aún más al norte, a Svalbard, un archipiélago situado en el Océano Glacial Ártico, entre Noruega y Groenlandia. "Al principio fue muy duro pasar de una ciudad a otra, pero luego te acostumbras a estar en un sitio unos meses, hacer amigos e irte a otro país y saber que seguramente no los vas a volver a ver en tu vida. Es difícil, pero te acostumbras", asegura.

"Siento que voy por el buen camino si National Geographic ha escogido mi trabajo"

Este mes la revista National Geographic ha seleccionado a Jesús Garrido y su trabajo dentro de su proyecto 'Enfoques singulares', una iniciativa con la que la prestigiosa publicación persigue reconocer el talento, la dedicación y la paciencia de fotógrafos tanto profesionales como amateur. "Me han publicado en otros sitios, pero que National Geographic publique mi trabajo y se haga eco motiva mucho, me hace ver que estoy yendo por el buen camino", destaca el murciano, que comparte muestras de su trabajo en su perfil de Instagram, donde también informa de los viajes de naturaleza que organiza con su empresa.

Preguntado por el principal consejo que daría a quienes quieran dedicarse como él a vivir de la fotografía, Jesús Garrido lo tiene claro: viajar. "Es difícil porque no es barato, pero viajar es el punto de partida. Por eso me fui a vivir fuera, para poder conocer diferentes ciudades y países y fotografiarlas. Como vengo de una familia humilde no podía irme sin trabajar, así que compaginé trabajos en distintos lugares con mi afición cada vez que tenía tiempo libre", detalla.

"Ir a sitios donde no pueda llegar todo el mundo es la clave. Es ahí donde van a estar las fotos que te van a distinguir. En Murcia se pueden conseguir fotos increíbles, pero siempre llaman más la atención las que están hechas en lugares más exóticos", señala.