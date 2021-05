El mundo de los eSports sigue con su exponencial crecimiento desde hace unos años atrás. Las nuevas generaciones, cada vez más interesadas en la industria de los videojuegos y las tecnologías, están impulsando el universo ‘gamer’ hacia un nivel desconocido.

Hay quien todavía no está muy familiarizado con el mundo de los eSports, pero David Sabater ‘Saba’, manager del equipo de LoL de la UCAM, lo explicaba tan sencillamente como «una competición de videojuegos». En la Región de Murcia, la UCAM ha dado un paso más hacia el desarrollo de los deportes electrónicos que ha marcado la hoja de ruta de varios de los clubes más importantes en el panorama nacional e internacional. Y es que, desde la Universidad Católica se ha apostado por un pionero y novedoso sistema de entrenamiento para el desarrollo de su equipo de League of Legends que está dándole resultados contra rivales mucho más poderosos en lo económico. Inspirada en un Centro de Alto Rendimiento de deportistas tradicionales, la UCAM ha puesto a disposición de sus jugadores una casa para que convivan, entrenen y, en definitiva, mejoren los lazos personales entre ellos mismos con el fin de mejorar los resultados.

Desde que se fundara el equipo en 2016, ha evolucionado de manera exponencial. Comenzó en competiciones amateurs y progresivamente ha ido elevando el nivel hasta que en este año se ha confirmado como uno de los grandes equipos de LoL de España y de Europa. El pasado mes de marzo ganó el título de la LVP, el más importante a nivel nacional, y el fin de semana pasado consiguió plantar cara a Karmine Corp (campeones de Francia y uno de los mejores clubes de Europa) en las semifinales del European Master, la máxima competición continental.

Los éxitos cosechados por el equipo de LoL no han caído del cielo, sino que detrás ha habido una preparación enorme, más parecida a la de un deportista olímpico que a la asociada al mundo de los videojuegos. Y es que la jornada laboral de los integrantes del equipo suele ser de más de ocho horas durante seis días a la semana. Los jugadores suelen empezar a las diez y media y por la mañana se dedican a mejorar aspectos de manera individual durante unas tres horas. Posteriormente, comen en la Universidad y ya por la tarde entrenan otras cinco horas compitiendo contra otros equipos profesionales.

La UCAM se encarga de que los siete convivientes no tengan más preocupaciones que las de entrenar, mejorar y conseguir resultados. Para ello, cuidan todo lo relacionado con su vida cotidiana. Desde la salud mental hasta el apartado físico y nutricional. El equipo no solo consta de jugadores, sino que tiene un psicólogo, un nutricionista y un fisioterapeuta que les acompañan en todas las competiciones a las que van. Saba, como manager del equipo y con varios años de experiencia entrenando en LoL, sabe la importancia de no descuidar los demás aspectos para tener la cabeza en las mejores condiciones. «Suelen tener dos o tres sesiones de actividad física a la semana para evadirse un poco de la pantalla», explica. También hace hincapié en la importancia del fisioterapeuta, pues a pesar de no ser un deporte de contacto, los jugadores suelen tener muchas lesiones en la espalda, al estar muchas horas sentados, o en las muñecas.

Rafael Ayllón, más conocido como Rafita en el mundo del League of Legends, es el único jugador murciano del equipo en la casa. Sus otros compañeros son portugueses, checos y holandeses. Cuenta que al principio no fue fácil por «la diferencia de culturas entre unos y otros» además de la barrera del idioma. «Tenía que estar 24 horas al día hablando en inglés y aunque mi nivel era bueno, había momentos en los que no sabía bien cómo comunicarme con ellos», explica el joven de 21 años. Ahora reconoce que lo lleva mucho mejor y que sus compañeros lo ponen muy fácil.

Los jugadores de LoL están considerados como estrellas en Asia. En ese continente se mueven millones de personas, y por consiguiente, de dinero, y tienen un estatus parecido al que podría tener en Europa una superestrella del fútbol o del baloncesto. En Europa aún no se ha llegado a este nivel en el LoL, pero sí se ha logrado una estabilidad en todos los aspectos que permite a los jugadores vivir de lo que más les gusta. Y es que un jugador de la LVP pueden tener un sueldo mensual de 1.000 euros en el caso de los más modestos, que incluso puede llegar a los 8.000 euros en los equipos más poderosos. No se sabe si algún día se llegará en España a los niveles mediáticos de Asia, pero lo cierto es que este mundo está cada vez más profesionalizado y ya es más que presente.

League of Legends, la base sobre la que se sustenta UCAM eSports

UCAM eSports ha alcanzado la excelencia dentro del mundo ‘gamer’ a nivel nacional gracias a sus últimas actuaciones en las últimas semanas en el League of Legends (LoL). El equipo murciano se ha hecho en la última temporada con el título de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), el más importante y el que más reputación tiene en España. Con su triunfo en la LVP, se clasificó para el European Masters, la mayor competición en el continente europeo y consiguió llegar a las semifinales, ganándose el respeto dentro de la élite continental.

Pese a que en el UCAM se practican multitud de disciplinas electrónicas, el eSport más importante es el LoL. Esto se resume en la cantidad de gente y dinero que es capaz de mover. Sin ir más lejos, la final de la LVP la siguieron 328.000 espectadores online con un pico de 49.758 personas conectadas de manera simultánea, lo que se tradujo en más de 3,3 millones de interacciones. El LoL es la base sobre la que se sostiene todo el proyecto de UCAM eSports. Es el videojuego que sustenta las demás secciones y sobre el que más esfuerzo económico hace la Universidad. En España, los jugadores profesionales ya han alcanzado una estabilidad económica y una profesionalización más propia de los deportes tradicionales que de las videoconsolas. Pero eso no es todo porque, a pesar de estar en su apogeo, se espera que siga creciendo. De hecho, en Asia los jugadores son tratados como estrellas nacionales y pueden llegar a cobrar millones de dólares.

La realidad virtual, el futuro de la industria tecnológica

El mundo tecnológico se va asentando cada vez más en la vida cotidiana de la ciudadanía. Es el caso de un desconocido que va abriéndose paso a un ritmo vertiginoso por el potencial que puede dar de cara a un futuro no muy lejano. Y ese no es otro que las gafas de realidad virtual. En Estados Unidos, donde todo lo relacionado con la tecnología y el I+D va un paso por delante a Europa, ya han implementado esta herramienta en las universidades más prestigiosas y en España, la UCAM es pionera en este ámbito.

El potencial que atesora esta tecnología recorre desde la exploración de un cerebro humano desde dentro hasta el poder disfrutar de un partido de la NBA como si estuvieras a pie de campo en tiempo real. La Universidad Católica ya lo ha implementado como una de las herramientas dentro de su programa educativo y quiere que en un futuro, la realidad virtual sirva para mejorar las aptitudes de sus jugadores en todas sus secciones de los eSports.