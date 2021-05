Los desplazados en La Manga se han cansado de esperar, de gastar las horas hasta que alguien respondiese en el 900121212 y de la falta de respuestas en los centros de salud de San Javier y de Cabo de Palos mientras leen en los periódicos cómo el consejero de Salud anuncia que todas las personas mayores de entre 70 y 79 años están vacunadas y que en Murcia y Lorca vacunan a mayores de 70 años sin cita previa. Tan hartos que han decidido tomarse la justicia por su mano y se han ‘autocitado’ para que les administren la vacuna en el pabellón Cabezo Beaza de Cartagena. «Me han dicho enfermeros con los que he podido hablar que también están vacunando sin cita previa en Cartagena así que hemos ido para allá y efectivamente, ya tengo día para vacunarme», confiesa a esta Redacción una de las afectadas, de 70 años y de Madrid, que además, según relata, ha podido elegir el tipo de vacuna que se le va a inocular. «No me gusta la AstraZeneca, así que me han dado la opción de ir el miércoles que viene para que me pongan la Moderna», señala orgullosa.

Otros desplazados como T.H. de casi 70 años y su marido de 77 años, ambos de Bilbao viven desde hace años en la zona de los Cubanitos, «Somos de alto riesgo, he sufrido cuatro cánceres, el último de pulmón, y no nos han llamado todavía, hemos acudido al Centro de Salud de San Javier para tratar el problema pero allí no saben nada, hemos llamado al número habilitado para estas dudas pero tampoco saben qué decirme», lamenta T.H que añade que su pareja está afectada de EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y está preocupada porque cada día que pasa sin estar inmunizado en un riesgo; cabe recordar en este sentido que hace escasas semanas el Consejo General de Enfermería pidió que se integre a los pacientes con EPOC entre los grupos prioritarios para la vacunación. Esta pareja tampoco descarta dirigirse directamente hasta Cabezo Beaza.