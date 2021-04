Donde sí se está notando la crisis es en las cofradías. «La gente no sale en la procesión y deja de pagar», lamentan nazarenos murcianos consultados por esta redacción. En el caso de Los Coloraos de Murcia, por ejemplo, que la cuota asciende a 36 euros al año, «muchísima gente ha dejado de pagar».

Son ya dos años sin procesiones y desde el Cabildo siempre han dejado claro que la Semana Santa en ningún caso se suspende (es el periodo en el que se recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo), aunque no haya desfiles. Sin embargo, el no salir a la calle está haciendo que muchos cofrades no abonen la cuota correspondiente.

«La gente con esto de la pandemia no puede pagar: seguro que querrían, pero hay otras cosas principales en la vida», considera el presidente del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, José Ignacio Sánchez Ballesta. Aunque no manejan cifras de cuántos nazarenos no están abonando la cuota («los ejercicios económicos muchas cofradías los cierran el 31 de diciembre», detalla Sánchez Ballesta) son bastantes personas.

«Una de las obligaciones que tiene el cofrade es pagar antes de que salga la procesión», detalla el presidente del Cabildo. Al no haber habido desfiles este año, aún pueden abonarla antes de que concluya el presente 2021.

Admite Sánchez Ballesta que la pandemia ha hecho «bastante daño» a las cuentas del Cabildo, dado que «ya son dos años que no se han podido sacar las procesiones a la calle». Los cofrades que han perdido su empleo o se ven en un ERTE «no pueden pagar las cuotas». Cuando se normalice todo y regresen los desfiles, «cada cofradía hará un estudio y se darán facilidades para que la gente se ponga al día» y pueda abonar las cuotas pendientes. «Nosotros ante todo lo que queremos es que sigan participando en la Semana Santa», sentencia Sánchez Ballesta.