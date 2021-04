La Universidad de Murcia está de enhorabuena tras la publicación de las notas de los exámenes nacionales para el acceso a las plazas de interno residente en las diferentes especialidades sanitarias, ya que titulados y tituladas de la institución han conseguido situarse entre las diez mejores notas de las especialidades de Medicina, Enfermería, Química, Biología y Radiofísica.

Adrián Gallego, número 5 en el MIR: "Estos días me los quiero tomar con calma antes de elegir una plaza"

No se esperaba un puesto tan alto en las calificaciones del examen de Médico Interno Residente aunque reconoce que la prueba le salió bien. Adrián Gallego, natural de Águilas, 24 años de edad y graduado en Medicina por la Universidad de Murcia, ha obtenido el quinto puesto en el examen del MIR y, ante tan excelente posición, todavía no tiene claro qué especialidad quiere hacer ni en qué comunidad, pero sí centra sus gustos en Cardiología, Neurología o Anestesia. «Estos días me los quiero tomar con calma antes de elegir plaza y esperar a que se pase la euforia del momento». Su compañero Nicolás Rodríguez (octavo puesto), así como otros seis titulados por la UMU, han quedado entre los cien primeros puestos. «El examen me salió bien, es verdad que ha habido preguntas muy difíciles y muy especializadas, pero las academias nos han preparado bien». Al examen se presentaron 14.400 personas para optar a una de las 7.989 plazas convocadas.

Paula Izquierdo, número 1 en el QIR: "Siempre me ha gustado estudiar y sabía que el examen me salió bien"

«He pasado por todas las emociones. Estoy feliz, sorprendida, agotada, eufórica...». Paula Izquierdo, bioquímica y nacida en San Javier hace 23 años, ha obtenido el primer puesto en la especialidad de Químico Interno Residente (QIR) y para conseguir tal logro, y siendo su primer intento, señala que estuvo muy bien aconsejada, supo gestionar su estudio, cuidar su salud mental, sus emociones, y rendir todas las horas que empleó para ser lo más productiva posible: «Siempre me ha gustado estudiar, y el examen me salió muy bien, pero no me imaginé que lograra este puesto». La especialidad del QIR solo tenía 22 plazas este año, once de las cuales las han obtenido graduados en la Universidad de Murcia. Entre sus opciones están Análisis Clínicos o Bioquímica Clínica, aunque señala que se suele optar por la primera opción dado que tiene una mejor bolsa de trabajo. Respecto a su lugar de residencia, baraja las opciones de hacerla en el hospital de Albacete, en el Virgen de la Arrixaca o en el Santa Lucía.

Verónica Martínez, número 1 en el BIR: "El Ministerio de Sanidad debería reconocer a los biólogos como sanitarios"

Un examen muy difícil para tan pocas plazas. Verónica Martínez, bioquímica por la Universidad de Murcia, ha logrado un primer puesto en la especialidad de Biólogo Interno Residente (BIR), una nota que no se esperaba y que ahora le permite escoger la única plaza que se ofrece a los profesionales de su carrera en la Región, la de Bioquímica Clínica en el Hospital Virgen de la Arrixaca, «una opción que me estoy planteando en serio», señala, y es que tanto esta especialidad como Inmunología le llaman la atención. Incide en que el examen de este año, ya que es su segundo intento en el BIR, lo ha visto más difícil y «más clínico». Otro compañero de Bioquímica, Jesús Cabanes, ha obtenido el tercer puesto en el examen. Verónica defiende, como vienen haciendo los profesionales de la Biología en las últimas semanas, que su profesión sea reconocida por el Ministerio de Sanidad y que los biólogos puedan ser considerados sanitarios. «Si no lo hicieran sería un paso atrás para nuestra profesión», señala.