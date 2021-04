Nadie mejor que los trabajadores de los centros de salud para conocer por completo la casuística que rodea a una persona que ha sido llamada para vacunarse contra la covid-19. Desde que comenzaron las campañas de vacunación masiva en grandes espacios de distintos municipios, los médicos de Atención Primaria han tenido que bregar con las consecuencias de los fallos en el sistema de citación para la vacuna, el miedo al suministro de la vacuna de AstraZeneca o por los problemas derivados de la falta de movilidad para desplazarse a los centros de inmunización.

Empleados de los centros de salud consultados señalan que una de las causas por las que ha podido registrarse una baja asistencia a los puntos de vacunación habilitados, además de por los fallos en los sistemas de citación o el temor a los efectos secundarios de AstraZeneca, es por el olvido en las personas mayores del día y hora de su cita con la vacuna o el borrado del mensaje que les llega del Servicio Murciano de Salud. «Al no poder disponer de un listado de citación de los pacientes para vacunarse, no podemos ayudarles y eso genera mucha frustración en el centro», menciona un sanitario ayer.

Gestionar la inmunización no le está siendo fácil al SMS y desde los centros de salud han levantado la voz por la falta de información y por haber sido excluidos de esta ‘operación’ sanitaria. La queja llega por el desinterés que, según los médicos de familia, ha mostrado el SMS por no tener en cuanta la «capacidad y la asistencia efectiva en la vacunación» en los centros de salud. La Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria expresa la misma denuncia y le pide a la Consejería de Salud que ceda la coordinación de la citación de las vacunas a los centros de salud y permita a las enfermeras de Atención Primaria gestionar cada paciente y sus circunstancias para que «nadie se quede sin inmunizar». Reclaman, en resumen, desdoblar los centros de vacunación para que desde las instalaciones de Atención Primaria también puedan inmunizar y ayudar a las «personas más vulnerables, que estén impedidas o que puedan ser vacunadas junto con familiares de misma edad para que vayan juntos».

La sociedad de médicos de familia señala también que los centros de salud están gestionando más citaciones con los médicos de cabecera para que los pacientes revisen los historiales clínicos y comprobar «que no tendrían complicaciones con la vacuna de AstraZeneca si les tocase», señala el doctor Jesús Abenza. El médico se muestra crítico con el SMS por sacar a los centros de salud del circuito de información y no haber actuado de forma preventiva: «No se ha contado con las expertas en vacunación, las enfermeras de Atención Primaria que conocen mejor a sus pacientes». La distancia que deben cubrir para ir a un centro de vacunación masivo también se podría salvar, señala, si se usaran los centros de salud.

No hay teléfonos para confirmar las citas de vacunación

Los empleados de los centros de salud señalan que el SMS no dispone de ningún teléfono, ni si quiera el genérico para información del coronavirus, en el que confirmar una cita para la vacuna de un paciente. Señalan que si llama la persona interesada en cuestión, los teléfonos de Salud Pública no llegan a ofrecer información particular, por lo que el paciente no tiene forma de recordar la hora, día y lugar de vacunación.