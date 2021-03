JYSK, cadena danesa que vende artículos para el hogar como colchones, muebles y decoración de interiores, abre este jueves su nueva tienda en el Centro Comercial Parque Almenara de Lorca. Con este nuevo punto de venta, JYSK se acerca a su objetivo, alcanzar las cien tiendas en la península en 2021. JYSK ha conseguido hasta el momento generar alrededor de 1.000 puestos de trabajo, siendo un referente de empresa en plena expansión a pesar de la situación económica y como empleador atractivo.

Desde que en el año 2009 comenzaron su andadura en el país, la empresa danesa no ha dejado de crecer. Pero esto no acaba aquí porque la empresa no solo no ha parado de crecer en la Península Ibérica sino que también a nivel internacional. La apertura de la nueva tienda de JYSK en Lorca se suma a los 71 establecimientos que tiene la marca en España más los once de Portugal.

Como en cada una de sus tiendas, en el nuevo establecimiento de Lorca se respira estética danesa en el local y una marcada línea nórdica en sus productos. Si algo tiene claro JYSK es que no quiere perder su esencia, inspirada en el estilo escandinavo.

Sin duda, lo que diferencia a JYSK del resto de marcas de decoración es que es capaz de dar un paso más ofreciendo una amplia gama de productos de diseño con precios muy competitivos. Además de sus casi 90 puntos de venta en la península Ibérica y 3.000 en todo el mundo, los clientes de JYSK pueden acceder a sus productos a través de su e-commerce www.jysk.es y www.jysk.pt .

Filosofía hygge

Y es que si algo caracteriza a esta marca desde sus inicios es su apuesta por la filosofía hygge. La serenidad, la armonía y el encuentro de la felicidad en los pequeños detalles son lo que da vida a la decoración nórdica que JYSK exporta al mundo desde 1979 y que esta semana también desembarca en el municipio de Lorca.