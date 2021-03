La Región de Murcia estará representada en el certamen Míster Internacional España por un molinense de 24 años, Paco López Vivas, que actualmente trabaja como profesor de lengua extranjera en la Universidad de Amiens (Francia). Vivas, como se le conoce en el ámbito deportivo (fue uno de los artífices del histórico ascenso del Club de Fútbol Molina a Primera Nacional juvenil), admite que su elección fue casual.

“Fue una sorpresa porque el director del certamen se puso en contacto conmigo a través de redes sociales y me lo propuso. Yo no postulé ni me inscribí en ningún lugar. Pensé que era una broma, pero más tarde comprobé que era una realidad”, indica el guapo oficial de la Región. Lo consultó con su familia y con su novia, que reside con él en Francia, “y me apoyan al cien por cien porque no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir esta experiencia”

“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”, es la frase que motiva en su día a día a este joven profesor de 1,84 de estatura. “La posibilidad de ganar existe y hay que pelear hasta el final. En caso de no conseguirlo, tampoco será una derrota para mí porque estoy seguro que quedará como una experiencia increíble que, quizás, pueda abrirme otras vías”, señala.

No se cierra puertas a llevar una vida de modelo o hacer alguna incursión en el mundo del espectáculo, aunque apenas ha tenido experiencias anteriores. Su prioridad ha sido, hasta la fecha, acabar sus estudios universitarios y ahora trabajar como docente.

“Mi vocación es la enseñanza, aunque creo que son mundos que se pueden complementar de cualquier manera. No estoy atado a nada en estos momentos, tengo mis estudios universitarios finalizados, un trabajo con fecha de fin, pero hay que tener proyección de futuro y ver qué cosas pueden llegar a tu vida”, argumenta

Aficionado al deporte y al cine, Vivas terminó hace dos años su grado de Francés y tiene contrato como lector de español en Amiens hasta septiembre de 2022. Su estancia en el país galo le está reportando una experiencia enriquecedora, pero su plan de futuro es opositar como profesor de Educación Primaria “en mi querida Murcia”.

52 candidatos

En el certamen Mïster Internacional España participarán 52 representantes de las distintas provincias españolas, aunque todavía no se ha concretado la fecha exacta debido a los condicionantes que impone la crisis sanitaria. Previsiblemente será en verano, según apunta el Míster de Murcia. El pasado año se celebró en Marina D’or y se desarrolló durante ocho días en los que los participantes tuvieron que realizar diversas pruebas para llegar a la final.

Paco tendrá que someterse a una entrevista con el jurado, pruebas físicas, fotografía, desfile de modelos y redes sociales, entre otras. “Ahora lo más importante es tener una página oficial en Facebook, que es obligatoria y siempre tiene que estar actualizada”, apunta. Y si hace uso de otras redes sociales, como Instagram, hará más visible su candidatura.

“Ahora más que nunca estoy centrado en la preparación del certamen, que es muy intensa, y tengo que trabajar a diario para llegar en el mejor estado posible”, explica. El aspirante molinense sabe que muchos de los participantes llevan varios años preparándose para ofrecer su mejor versión en el certamen.

“Estoy seguro que será muy complicado, pero nada es imposible. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”, termina diciendo.