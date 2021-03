La intervención del portavoz parlamentario socialista, Diego Conesa, en la primera sesión del debate de la moción de censura en la Asamblea Regional se centró en los tres diputados de Ciudadanos, Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez que votarán mañana contra la moción que firmaron la semana pasada. “Escogieron el camino de la vergüenza y se han convertido en tres tránsfugas para toda la vida. Su acción representa la mayor estafa a la democracia. No son disidentes ni rebeldes, son tránsfugas", clamó Conesa que pidió a los tres políticos que lo miraran a los ojos: "No mancillen más a la Asamblea, ¿quieren pasar a la historia por traicionar a su partido y a la ciudadanía que les permitió estar aquí?, les preguntó Conesa que añadió que están a tiempo de recapacitar, de no "cargar ese lastre" el resto de sus vidas.

“A mí no me comprarán nunca. Soy murciano antes que cualquier otra cosa”, reivindicó desde la tribuna Conesa que exigió el “máximo respeto ante las instituciones".

Describió la defensa de la moción de censura como un acto de democracia y de alternativa política legítima “pero comprar voluntades es un acto de infamia". El líder socialista recordó que el presidente regional, Fernando López Miras, heredó la presidencia tras la amenaza de una moción de censura a su sucesor, Pedro Antonio Sánchez, “del que también heredó la idea de que la Región es su cortijo. Vamos a estirar el chicle de la corrupción hasta el final. Han traspasado todas las líneas rojas". Conesa afirmó que hoy en los sillones azules se sienta la “indecencia y la falta de moral de un gobierno corrupto”.

Diego Conesa hizo un largo repaso a la gestión política de López Miras, "los dos años que llevamos de legislatura sufren de una ausencia de hoja de ruta y de gestión y presupuestaria”. La falta de proyecto es otra de las razones que les ha llevado a presentar la moción de censura, así como la pésima gestión, en opinión del portavoz, para aplicar el programa de vacunas contra la covid-19, “el PP ha estado más preocupado de invisibilizar al PSOE que en buscar nuestro acuerdo". "No es usted digno presidente de esta Región. Su partido ha comparado voluntades en nuestra Región de una forma vergonzosa y pública. Ha traspasado todas las líneas rojas", le espetó Conesa a López Miras de forma directa.

Durante la última parte de su intervención, el dirigente del PSOE pidió a todos los diputados que “crean en la regeneración y no sólo en el interés personal”, que permitan salir de la situación en la que nos encontramos. Si la moción no prospera, “pierden los ciudadanos y nos encontraremos con elecciones a la vuelta de la esquina. ¿No es verdad, señor Miras, que ha pactado elecciones en octubre con Antelo?"

Por último agradeció a los dos diputados de Podemos: María Marín y Rafael Esteban su apoyo responsable y lo mismo hizo con los únicos diputados que seguirán apoyando la moción, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, “gracias por mantenerse firmes y aguantar las presiones”.

"Como secretario general del PSOE, siempre me he guiado por la responsabilidad y la coherencia, por eso he renunciado a entrar en el Gobierno. A mí no me comprarán nunca. Soy murciano antes que cualquier otra cosa. Respeto máximo ante las instituciones". "Defenderé los intereses de la Región esté donde esté. Cada día que pasa me reafirmo en los valores del partido en el que milito".