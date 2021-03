La teniente de alcalde y portavoz del Gobierno Municipal, Rebeca Pérez, ha exigido esta mañana que se retire con carácter inmediato la moción de censura registrada en el Ayuntamiento de Murcia. La edil ha exigido igualmente la dimisión del líder del PSRM, Diego Conesa, por el escándalo de los audios que han trascendido de la última reunión del Comité Regional que mantuvieron los socialistas murcianos y en los que se ponía de manifiesto "la existencia de una trama de bulos, difamaciones y falsedades para asaltar el Ayuntamiento entre el PSOE y Ciudadanos".

Pérez ha denunciado que "asistimos a una maniobra que consiste en la judicialización de la política con fines partidistas para que tanto Diego Conesa como Mario Gómez obtengan un beneficio personal y político. Esta trama planificada en sillones de Madrid para asaltar los sillones de Murcia constituye un atentado a la democracia ante el que no podemos permanecer impasibles por respeto al medio millón de votantes que respaldaron al alcalde en las últimas elecciones municipales". En el Ayuntamiento de Murcia no hay ninguna causa judicial abierta, ningún cargo está imputado y los Servicios Jurídicos han avalado con sus informes la tramitación que siguen los expedientes que impulsan los distintos servicios municipales.

Rebeca Pérez ha remarcado que "no vamos a consentir que se ponga en entredicho de forma arbitraria y gratuita la profesionalidad de los funcionarios municipales, que son intachables en el desempeño de sus funciones. No vamos a permitir que se manche el nombre del alcalde, que es un hombre honesto. No vamos a plegarnos ante los que tratan de menoscabar a la séptima ciudad de España. Es intolerable. Por eso pedimos que se retire la moción de censura y dimita Diego Conesa". Rebeca Pérez ha denunciado que "los audios de Conesa en la reunión del Comité Regional del PSRM evidencian la maniobra del líder socialista para repartirse con Ciudadanos los sillones del Ayuntamiento, mancillando el buen nombre de la institución y de Murcia".

Para la portavoz del Equipo de Gobierno "ha quedado al descubierto que Mario Gómez y Diego Conesa han urdido un plan con el único propósito de atender sus intereses políticos, sin importarles el daño y menoscabo de la imagen pública a la que están sometiendo a una institución honorable como es el Ayuntamiento de Murcia". Pérez ha manifestado que "tanto Conesa como Mario Gómez deben marcharse por el daño causado. Es patente que han articulado una trama de bulos para llegar al poder en el Ayuntamiento. Con ello han perdido toda legitimidad moral para ejercer con dignidad la representación de las instituciones públicas. El único interés de la moción que han registrado es consumar su intercambio de sillones".

La portavoz del Gobierno Municipal ha explicado que "la sucesión de acontecimientos que se ha producido rebela que la moción de censura obedece a un montaje para que el PSOE gobierne en el Ayuntamiento y Mario Gómez tape las irregularidades en las que ha podido incurrir durante su etapa en el Equipo de Gobierno".

Al respecto, ha recordado que "el señor Gómez se enfrenta a un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento público, al supuesto aprovechamiento de su cargo como concejal para obtener una plaza del Servicio Murciano de Salud causando un grave perjuicio a otros aspirantes, al pago de su campaña electoral con dinero público de la Asamblea Regional, a la denuncia por acoso que recibió de un alto funcionario del Ayuntamiento con una trayectoria intachable de más de 20 años y al expediente abierto por atentar contra la seguridad ciudadana por tener parados sin motivo más de 120 coches de la Policía Local y los Bomberos en un momento como el actual, en medio de una pandemia, en el que su uso resultaba absolutamente necesario e indispensable".

Rebeca Pérez ha reiterado que "Diego Conesa y Mario Gómez deben cesar ya el bochorno político al que están sometiendo al Ayuntamiento de Murcia y asumir las responsabilidades políticas que tienen los hechos que han auspiciado. Por eso, les instamos a que retiren la moción de censura".