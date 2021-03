Una mujer a la que su exmarido acusó de maltratar de forma reiterada a la hija de ambos, de corta edad, no podrá acercarse a la misma mientras se tramita la causa que le ha sido abierta por presuntos malos tratos por el juzgado de guardia de Murcia, a cuya disposición fue puesta por la Policía Nacional. Las diligencias fueron abiertas a raíz de la denuncia, en la que el padre de la menor aseguró que esta le había confesado que no quería estar con la madre, que comparte la custodia compartida con él. Según la denuncia, la niña afirmó que incluso había llegado en alguna ocasión a tirarla al suelo y arrastrarla tirando de ella de los pelos. La madre negó todas las acusaciones y comentó que era ella la agredida por la hija, para añadir que nunca le pegó y que si en alguna ocasión le levantó la voz fue para corregirla. Además, explicó que las afirmaciones de la menor eran consecuencia de que no era tan permisiva con ella como lo es, presuntamente, el padre.