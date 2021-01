Primera jornada con el cerrojazo a las 18 horas en ocho municipios

El Comité de Seguimiento Covid de la Región acordó en su última reunión suspender desde ayer la prestación presencial de servicios al público no esenciales, a partir de las 18 horas de lunes a viernes y durante las 24 horas los fines de semana en los municipios que registran una tasa de incidencia especialmente elevada, que son Yecla, Moratalla, Albudeite, Mula, Fortuna, Caravaca, Ricote y Jumilla.

Debido a la situación epidemiológica, el Comité también acordó que en espacios públicos, espacios cerrados o al aire libre, los encuentros queden limitados a un máximo de dos personas, excepto cuando sean convivientes, reforzando así la medida de restringir las reuniones o encuentros a convivientes.

El alcalde de Caravaca, José Francisco García, volvió ayer a demandar un plan de rescate para el comercio minorista a las administraciones regional y nacional, al igual que la Región de Murcia hizo con el sector de la hostelería.

«Respetamos y nos guiamos por el criterio de la autoridades sanitarias, pero en este caso Caravaca ha salido perjudicada al tenerse en cuenta el índice acumulado de contagios a 14 días y no el de la última semana, cuando se ha producido un descenso de la curva de contagios, con cerca de 200 casos activos menos en seis días», manifestó García, quien puntualizó que «la mejoría de las cifras no debe llevarnos a la relajación porque la pandemia no está controlada».

En este mismo sentido, la presidenta de la asociación de comerciantes de la localidad, Cynthia Pedraza, muestra su disconformidad por esta normativa explicando que «el comercio vuelve a ser el gran perjudicado, ya que nos cierran en las horas de mayor venta de la jornada».



Mula

La Mesa de Seguimiento y Seguridad Covid de Mula ha establecido la suspensión del mercado semanal, tanto de textil como de alimentación, que se celebra los sábados, así como se intensifica la vigilancia en huertas y lugares de ocio y recreo del municipio para evitar las reuniones sociales.

Por otra parte, la asociación de comerciantes está trabajando en la puesta en marcha de un 'market place' donde los establecimientos muleños puedan realizar la venta online de sus productos.



Yecla

Los comercios de Yecla afrontaron con incertidumbre la primera jornada en la que deben echar el cierre a las seis de la tarde.

Han sido muchos los que han creado páginas web para poder ofrecer sus servicios fuera de los horarios permitidos. También mediante Whatsapp, los consumidores pueden realizar encargos en aquellas tiendas que además ofrecen servicio a domicilio.

Otra de las ideas puestas en marcha es la creación de un horario común: de 10:00 a 14:00 por las mañanas y de 16:00 a 18:00 por las tardes.