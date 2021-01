López Miras pide al Gobierno central un confinamiento domiciliario

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha reconocido que el confinamiento domiciliario es una opción "necesaria" y que "tiene que estar sobre la mesa" tras un día en el que se ha registrado el mayor pico de contagios de toda la pandemia a nivel nacional, por lo que ha pedido al Gobierno central que ponga esa herramienta al alcance de las comunidades autónomas.



En declaraciones al programa de Ana Rosa en Tele 5 recogidas por Europa Press y al ser preguntado por si se plantea un confinamiento más estricto, López Miras ha puntualizado que, para comprender la evolución de la pandemia en la Región y en cualquier comunidad autónoma, "tenemos que ver cómo está evolucionando en Europa, y vemos que Alemania ha decretado un confinamiento hasta marzo, Reino Unido también, y Portugal durante un mes".



Por ello, ha señalado que el confinamiento es "necesario" pero ha lamentado que las comunidades no tienen esa herramienta a su alcance. De hecho, ha recordado que varias comunidades, entre las que se encontraba Murcia, plantearon esa posibilidad este miércoles en el transcurso del Consejo Interterritorial de Salud.





El confinamiento estricto es una opción que tiene que estar sobre la mesa, pero ahora mismo sólo puede aprobarlo el Gobierno central.



Las comunidades autónomas pedimos al Ejecutivo que ejerza su liderazgo y coordine actuaciones, como hacen el resto de países de nuestro entorno. pic.twitter.com/m02yKBseHf — Fernando López Miras (@LopezMirasF) January 14, 2021

"Esta medida debería ser tomada por un Gobierno de país"

Sin una reunión desde julio

Situación "muy preocupante"

Disponibilidad de camas en UCI

En concreto, estas comunidades pidieron que, al menos,. Sin embargo, ha criticado que el Ministerio de Sanidad "dio una respuesta negativa" y dijo que las comunidades "estaban tomando medidas, por lo que había que esperar unos días a ver qué resultado daban y no se planteaba ese confinamiento".También se sumaron todas las comunidades a proponer que el Gobierno central prepare una reforma para que deje tomar decisiones a las comunidades"Si ellos no se van a implicar en la gestión de esta pandemia, que nos dejen a las comunidades tomar decisiones y que, al menos, hagan una reforma del estado de alarma para que las comunidades podamos decretar ese confinamiento domiciliario", ha aseverado.En cambio, la respuesta del Ministerio fue que lo "estudiarían" pero que iban a esperar a ver si las medidas que están tomando las comunidades dan resultado."Los expertos y epidemiólogos nos dicen que, desde luego, es momento de actuar y, por eso,", ha señalado López Miras, quien ha aseverado que "poco más se puede hacer salvo un confinamiento".En la Región, recuerda que el Ejecutivo autonómico ha tenido que decir a todos los murcianos "que no pueden reunirse ni encontrarse con sus seres queridos, familiares ni conocidos si no conviven juntos" , que "es lo máximo a lo que podemos llegar, porque más allá solo está el confinamiento domiciliario".Al ser preguntado por el motivo por el que no pueden adoptar un confinamiento domiciliario, López Miras ha señalado, en primer lugar, que una decisión de ese calado "debería tomarla un Gobierno de país". Lo "extraño", añade, es que no se así y, de hecho,"Alemania lo ha hecho con Angela Merkel, Reino Unido con Boris Johnson y Portugal con su presidente, por lo que esas decisiones corresponden a quien ejerce el liderazgo en una emergencia sanitaria internacional, que es el Gobierno central", ha aseverado."Si el Gobierno central no lo hace, al menos que permita la posibilidad a las comunidades autónomas", según López Miras, quien ha reprochado que el hecho de que haya"nos debilita muchísimo en la lucha contra el virus".Y es que señala que en la Región se aplican unas medidas que, según el comité de expertos autonómicos, "son las mejores", pero a pocos kilómetros, en la Comunidad valenciana, Andalucía o Castilla la Mancha se aplican medidas diferentes. "Lo mínimo que se puede pedir es una coordinación nacional a quien tiene las competencias y la responsabilidad", ha concluido.Ha recordado que,De hecho, lamenta que la última reunión, en octubre "no fue para tratar cuestiones sanitarias de la pandemia, sino que fue una videoconferencia con la presidenta de la Comisión Europea para tratar los temas de ese fondo de recuperación que vendrá de la UE"."Es decir, para tratar cuestiones estrictamente de cómo frenar la pandemia, a los presidentes autonómicos no nos convoca nadie desde el mes de julio, ni nos ha llamado ni hemos tenido ningún tipo de encuentro ni formal ni informal con ningún miembro del Gobierno de España", ha criticado.López Miras ha reconocido que estáporque este miércoles fue el día en el que hubo más contagios de toda la pandemia en el conjunto del país y en la Región de Murcia, donde la evolución "es similar"."Saben que en la Región de Murcia tenemos un baremo objetivo, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) desde hace más de un mes en el que se establecen con criterios estrictamente epidemiológicos y sanitarios cuál es el riesgo de la Comunidad y qué restricciones lleva aparejadas", tal y como ha señalado el presidente de la Comunidad.Pues bien, ha corroborado que, de forma que "se han aplicado nuevas restricciones" este miércoles, a la vista de la procedencia de los contagios. Y es que ha advertido que "casi un 80% de los contagios que hay en la Región proceden del ocio y del ámbito familiar, es decir, de los dos ámbitos en los que nos quitamos la mascarilla".Por ello, ha defendido que el Gobierno regional tuvo que dar "un paso más" para que el nivel de transmisión, que es muy elevado, no siga propagándose". Así, lo que decidió el comité de expertos de seguimiento del Covid en la Región es que "se prohíben las reuniones sociales siempre que no sean para actividades regladas como el trabajo, para grupos de población que no sean convivientes".Ha reconocido que el sector de población con un incremento más notable de contagios es el de losdurante esta tercera ola. "Este segmento es el que ha provocado que haya entrado el virus en las casas con las reuniones de Navidad", según López Miras."Antes, tan solo un 10% de los contactos estrechos que habían estado con un positivo daban también positivo y ahora esa cifra se ha multiplicado", ha advertido el jefe del Ejecutivo murciano, quien ha lamentado que, ahora, un porcentaje "muy elevado" de personas que han compartido una comida, una cena, un encuentro familiar tanto en un restaurante como en una casa durante la navidad, "está dando positivo".En cuanto a la disponibilidad de camas, ha señalado queAsimismo, recuerda que la Comunidad de Murcia cuenta con un plan de contingencia "para multiplicar por tres las camas de UCI e incrementar en 500 las camas de hospitalización"."Lo que nos preocupa es que, si seguimos al menos durante una semana con esta tendencia de casos diarios, eso se traduce estadísticamente en ingresos hospitalarios y de UCI", según López Miras. Por eso, para no llegar a esa presión y ese colapso hospitalario, "tenemos que reducir de una forma inmediata el número de contagios y adoptamos las medidas este miércoles", ha concluido.