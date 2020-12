El año en el que faltó altura de miras en la Región

El año 2020 quedará marcado por el paso de la covid-19 por nuestra Región. Una pandemia que ha puesto de manifiesto las debilidades de nuestro sistema de salud y educativo por los recortes y limitaciones impuestos en los últimos lustros. Y por las carencias de nuestro sistema productivo, tan faltos de planificación como la ordenación de nuestro territorio durante 25 años.

Hemos podido comprobar como a todos los niveles sanitarios teníamos importantes carencias, solo cubiertas por tanta profesionalidad sanitaria como colaboración y resignación social. Muchos abrazos hemos perdido. Y demasiadas personas, tanto por el Covid como por otras patologías, detectadas o no a tiempo.

Mientras tanto, el Gobierno regional del PP comenzó con la confrontación directa y constante contra el Gobierno de España, estrategia que ya no abandonaría y persiste a día de hoy. Inició lo que ellos llamaron anticipación, pero que en realidad no era más que anunciar antes que el presidente del Gobierno de España lo que este les había transmitido en las reuniones que mantenía con todos los presidentes autonómicos.

En todo este tiempo, desde el PSRM nos marcamos esta situación excepcional con la máxima responsabilidad y empatía. Tendiendo la mano a todos los niveles, desde el pedáneo de la pedanía más pequeña de la Región, hasta el presidente de nuestra Comunidad.

Colaborar con el Gobierno regional bajo premisas muy claras: reforzar sanidad, educación y políticas sociales para mitigar las desigualdades, comenzando por las de género, y consensuar y utilizar bien y con transparencia todos los recursos extraordinarios recibidos. Así comenzamos, y así seguimos.

Llegó el verano. Se nos dijo que, si venía una segunda ola, la Región estaría preparada. No fue así, para desgracia de todos. Entre tanto, el Gobierno de España ya había mandado a la Región más de 98 millones de euros para compensar los gastos sanitarios extraordinarios derivados de la covid. No llegaron los rastreadores y refuerzos en atención primaria que debimos tener ya previstos en aquel momento. Con la llegada de septiembre, y la segunda ola en cifras no vistas antes en la Región, seguíamos teniendo un sistema sanitario que no había sido reforzado como exigimos en multitud de ocasiones. A esto se sumó otra costura que se abrió: la vuelta al cole.

Desde junio tenía el Gobierno regional las medidas marco para garantizar una vuelta al cole segura, y las obvió. Prefirió no contratar a los profesores para bajar ratios y garantizar el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias. E inventó otra de sus irresponsables medidas: reducir la presencialidad en las aulas a costa de dejar en casa al 20% de los alumnos de infantil y primaria.

En esto, el Gobierno de España ya había mandado otros 73,8 millones de euros para garantizar la contratación de profesores y los medios necesarios para tener un inicio de curso seguro, a los que le siguieron otros 86 para el refuerzo de la sanidad, y otros 130 para paliar la minoración de ingresos provocados por la pandemia. Junto a los 98 millones enviados en marzo y otras transferencias del Gobierno de España, sumaron más de 411 millones de euros. Dinero que seguimos sin conocer su uso y destino.

Ante esta situación, el Gobierno regional debía trabajar en unos presupuestos para 2021 que dieran respuesta a las necesidades de la ciudadanía, pero que, como los fondos extraordinarios mandados por el Gobierno de España, nada se sabe de ellos.

Y no será porque no se lo hemos puesto fácil desde el PSRM. Hemos propuesto consensuar unos presupuestos que podrían tener el respaldo del 87% de la Asamblea Regional. Cuatro medidas básicas: refuerzos educativos y sociosanitarios concretos, muchos de ellos ya anunciados por López Miras años atrás, la aceptación a trámite de nuestra proposición de ley sobre violencias machistas y la celebración de un pleno monográfico en la Asamblea Regional para consensuar y fortalecer los proyectos regionales que optarán a los fondos europeos.

Como secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del grupo mayoritario de la Asamblea, seguiré tendiendo la mano al Gobierno regional en este tiempo excepcional. Contará con el apoyo de los socialistas de la Región si decide ver al Gobierno de España y los 45 ayuntamientos como lo que son: parte del Estado, del que el presidente autonómico es su máxima representación en la Región de Murcia.

Necesitamos mucha más responsabilidad, mucha más empatía, mucha más capacidad de gestión y colaboración. Y necesitamos mucha más altura de miras, la que ha faltado demasiado durante 2020 en nuestra Región. Esperemos, para el nuevo año, cambios a mejor, por el bien de toda nuestra gente.