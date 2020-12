Todo lo que debes saber antes de ponerte la vacuna contra el coronavirus

El próximo domingo, la Región de Murcia comenzará poner la vacuna contra el coronavirus, al igual que en el resto del país y tras la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Todas las personas que se vayan a vacunar tendrán que firmar un documento para dar su consentimiento. En esta primera fase, la vacunación contra la covid-19 comenzará en centros de personas mayores y de discapacidad y a trabajadores de centros sanitarios y socio-sanitarios.

La administración de dos dosis de vacuna reducirá la probabilidad de desarrollar enfermedad grave y de morir. Sin embargo, hasta conocer la protección a largo plazo, las personas vacunadas deberán continuar adoptando las medidas preventivas para reducir la transmisión (lavado de manos, uso de mascarilla y distancia social), como recuerdan desde el Ministerio de Sanidad.

En ese documento, resuelven las dudas que pueden surgir a las personas que vayan a recibir la vacuna. Estas son algunas de las respuestas a las mismas.



¿Por qué es importante que me vacune?

La enfermedad covid-19 puede afectar a cualquier persona y en las personas mayores suele causar una enfermedad más grave. La vacuna reducirá la probabilidad de que enferme por SARS CoV-2 y si se contagia, esta enfermedad será más leve. Los ensayos clínicos han mostrado una eficacia del 95% en la prevención de la enfermedad. Si usted se ha vacunado de la gripe durante este año, le recomendamos que también se vacune de covid-19, ya que la anterior vacuna no protege frente a esta enfermedad.



¿Tendrá efectos secundarios?

Como todos los medicamentos, las vacunas pueden causar efectos secundarios. En el caso de presentarse,

tienen una duración aproximada de 1-2 días. Los más comunes son:

- Dolor en la zona de administración.

- Sensación de cansancio

- Dolor de cabeza



¿Qué debo hacer si pienso que puedo estar embarazada?

Como todos los medicamentos nuevos, las vacunas aún no se han probado en mujeres embarazadas. En

ocasiones por el alto riesgo de padecer la enfermedad la mujer embarazada podría beneficiarse de la

vacunación, debe valorar junto a su médico la administración de la misma. No se preocupe si descubre

que está embarazada después de haber recibido las dos dosis. La vacuna no contiene el virus vivo, por lo

que no se multiplican en el cuerpo y no puede causar la infección covid-19 en su bebé.



¿Puedo contagiarme por la vacuna?

No se puede contraer la covid-19 a través de la administración de la vacuna. No obstante, si usted ha

estado en contacto con un caso positivo y se encuentra en periodo de incubación de la enfermedad

cuando se administra la vacuna, si puede desarrollar la enfermedad, pero no por la administración de la

vacuna.



Hipersensibilidad y anafilaxis

Se han reportado incidentes esporádicos de reacciones anafilactoides al administrar la vacuna, algo que

se produce también con otras vacunas. Usted deberá permanecer en observación 15 minutos después de

su administración para identificar posibles reacciones adversas iniciales. El centro tendrá disponible el

tratamiento adecuado para el abordaje de una posible reacción anafiláctica tras la administración de la

vacuna. No se debería administrar la 2ª dosis a aquellas personas que hayan desarrollado una reacción

anafiláctica con la 1ª.



¿Qué hago si presento fiebre el día de la vacunación?

Como con otras vacunas, la administración de una dosis debería posponerse si presentan fiebre elevada

súbita o una infección aguda. No debería posponerse si la infección es menor o la fiebre es leve.



Después de vacunarme, ¿tendré que seguir las medidas de prevención?

La vacuna, aunque reduce considerablemente el riesgo de enfermar, no proporciona protección total

frente al covid-19. Por lo tanto, como medida de precaución y hasta que se conozca la duración a largo

plazo de la inmunidad, seguirá siendo necesario mantener las medidas de prevención indicadas por las

autoridades sanitarias, como son el distanciamiento social, correcto uso de protección respiratoria e

higiene de manos.