La Navidad duplica las citas para hacerse pruebas covid en hospitales privados

Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina se han incrementado las pruebas PCR y antígenos en hospitales y clínicas privadas de la Región. Son muchas las ganas de volver a casa por Navidad y reunirse con la familia en estas fechas tan señaladas. Pero también hay mucho miedo a los posibles contagios de coronavirus, sobre todo en la mesa de Nochebuena o Nochevieja por la presencia de colectivos de riesgo.

Toda precaución es poca y el incremento de este tipo de pruebas de detección se está haciendo notar en diferentes hospitales privados repartidos en toda la Región. El Hospital Mesa del Castillo en Ronda Sur certifican que el aumento de PCR «es muy significativo» duplicando hasta un 50% las citas. En el Hospital de Molina acreditan que esta subida es de un 35%, y en la misma línea se encuentra el Hospital Viamed San José de Alcantarilla. Asimismo, el aumento de citas para realizarse la prueba también se está haciendo notar en los hospitales privados de la ciudad de Murcia con un 10% más de demanda, aunque «es muy probable que aumente conforme se acerquen, aún más, las fechas señaladas».

A nivel general, según manifestaron fuentes sanitarias, los perfiles de las personas que piden las citas previas para realizarse estas pruebas son personas de mediana edad y estudiantes de retorno a su primera residencia. Tanto en unos centros como otros, explican que estas reservas corresponden a las personas que vienen en «viajes de regreso a casa y encuentros familiares».

El precio de las pruebas de detección covid puede variar mínimamente según en qué centro hospitalario se realicen. Las PCR oscilan entre los 95 y 99 euros, los antígenos entre los 39 y los 45 euros y la PCR en saliva a domicilio cuesta 125 euros.

No obstante, expertos sanitarios advierten que «hacerse la prueba no es sinónimo de seguridad». Tan solo ofrece un diagnóstico válido para el mismo momento en el que se ha hecho. Es por ello que tanto la PCR como la prueba de antígenos «son pruebas con una alta fiabilidad constatada por los laboratorios que las hacen». Aún así, los especialistas de Quirónsalud Murcia insisten en que «hacerse una prueba y que salga negativa no significa que, a partir de que te la has hecho, ya no puedas contagiarte ni contagiar».

El test de antígenos se caracteriza por ser más rápido, pero también por ofrecer una menor sensibilidad. En teoría es una buena opción para detectar casos durante la primera semana de síntomas, porque solo sale positivo cuando existe una alta carga viral. El problema es que si la infección es incipiente es posible que horas más tarde la carga viral aumenta y ese individuo que ha dado negativo pueda contagiar. Por lo que no es suficientemente fiable en personas asintomáticas. En este sentido la PCR es una prueba más sensible y ofrece resultados más fiables, por lo que sería la prueba más conveniente a realizar.



Medidas de prevención

Entre las medidas preventivas más importantes se recomienda mantener la distancia de seguridad en la mesa, limpiar y ventilar las zonas comunes, disponer de gel hidroalcohólico en los lugares claves de la casa, lavarse las manos con frecuencia, quitarse la mascarilla solo a la hora de comer o beber, así como no compartir la comida con otros comensales.

Al hilo de las presentaciones de comidas y cenas, la doctora María José Carpes, especialista del Hospital Quirónsalud Murcia aconseja «evitar siempre el compartir platos, presentar todo de manera individual y evitar coger alimentos con las manos, es por ello recomendable prescindir en las comidas navideñas de aquellos aperitivos que se ponen en platos compartidos y se cogen con las manos como patatas fritas, frutos secos, aceitunas o canapés».