La Consejería publicará el proceso de matriculación antes del 23 para sortear la ley Celaá

La octava Conferencia Sectorial de Educación desde marzo celebrada entre el Ministerio y las comunidades autónomas tuvo, más allá del objetivo principal que era analizar el transcurso de la primera evaluación en los centros educativos, un componente protagonista que no fue otro que la aplicación de la LOMLOE. El anuncio del líder del Partido Popular, Pablo Casado, en Murcia el pasado sábado sobre adelantar el proceso de matriculación de alumnos para sortear la ley Celaá restó importancia a las demás cuestiones debatidas en la reunión.

El Ministerio reconoció que el proceso de matriculación escolar se hace de acuerdo con los criterios «de la ley del momento de la convocatoria», algo que afecta también, por ejemplo, a oposiciones docentes ya convocadas pero aún no celebradas. «Se regirán por lo anterior», por la Lomce o ley Wert, mientras no entre en vigor la nueva ley y sus distintos aspectos, de acuerdo con unos plazos establecidos, subrayó el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, durante la rueda de prensa posterior. Cualquier cambio de cualquier ley tiene un proceso transitorio de aplicación en todos los ámbitos, según manifestó.

La norma, tras ser aprobada en el Congreso, está aún en trámite parlamentario en el Senado (hoy termina el plazo de enmiendas y está previsto que se vote el día 23). Por lo que la Consejería de Educación publicará el proceso de admisión de alumnos antes del miércoles de la próxima semana. Fuentes de este departamento señalaron ayer que aún no saben qué día se hará público. La nueva ley terminará con el distrito único y se primará la cercanía, la renta y la presencia de hermanos durante el proceso de matriculación en un centro educativo.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, reconoció ayer que en la reunión algunos consejeros han planteado el tema, pero que se les ha respondido que la norma está aún en trámite parlamentario. «No observo ni siquiera la posibilidad de que una de las fuerzas políticas que se dice ser de gobierno como el PP pueda incitar de alguna manera al no cumplimiento de esa ley», ha señalado la ministra.

Para la ministra, la estrategia política del PP «busca confundir a la ciudadanía, porque no hay un adelanto del proceso de admisión como tal, no están adelantando nada, es un procedimiento administrativo habitual que empieza en muchas comunidades en diciembre porque es un procedimiento complejo», según explicó. Celaá puso el ejemplo de la Comunidad de Madrid, ya que este territorio aprobó el año pasado esta resolución el día 18 de diciembre, y en 2017 lo hizo el día 2. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Educación en Murcia señalaron que la resolución del proceso de matriculación siempre se ha sacado a partir de febrero.

En todo caso, Celaá no cree que el PP vaya a sortear la aplicación de la nueva ley educativa. «Tengo plena confianza en que se cumpla la Ley, que ha sido respaldada por mayoría absoluta y por 7 fuerzas políticas diferentes, no observo siquiera la posibilidad de que una de las fuerzas políticas que dice ser de Gobierno, pueda incitar al no cumplimiento de esa Ley», expresó en referencia al PP. «La libertad está perfectamente garantizada en la LOMLOE», señaló la ministra, punto en el que mostró su disconformidad la consejera Esperanza Moreno, que criticó que la Ley Celaá ha nacido sin consenso y lamentó que no se haya dado la oportunidad a las comunidades autónomas de participar en su elaboración.