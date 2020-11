Los traslados de covid entre hospitales paralizan a las UME de la Región

El servicio ofrecido por las Unidades Medicalizadas de Emergencia del 061 (UME) en la Región se está viendo perjudicado por la decisión de habilitarlas indiscriminadamente para realizar traslados entre hospitales de pacientes covid graves; que normalmente requieren oxígeno o soporte de ventilación mecánica no invasiva o invasiva, de manera que generan aerosoles que aumentan el riesgo de contagio. Según varios profesionales de este servicio, ya se ha producido un caso con el resultado de ocho trabajadores contagiados, que podría estar directamente vinculado a uno de estos traslados.



El único criterio que se sigue a la hora de adjudicar un traslado de este tipo de enfermos críticos es la zona geográfica de destino; al parecer, ni siquiera la UME 13 de Cartagena, que incluye el traslado de neonatos con alguna complicación al Hospital de La Arrixaca, se libra de tener que realizar el servicio entre los Hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell.



Las UME de Cartagena,y Murcia, las de San Javier, Torre Pacheco, Caravaca, y la de Molina de Segura son algunas de las unidades en esta situación. Según varias fuentes del 061 en Cartagena y Murcia, la ausencia de un equipo UME exclusivo para realizar estos trayectos, tal y como se hizo durante la primera ola, no sólo debilita la capacidad de movilidad del 061 o arriesga la salud del personal sanitario, sino también la de la vulnerable población a la que atienden.



El tiempo requerido para un traslado covid puede suponer hasta seis horas por los protocolos de seguridad y desinfección que se deben implementar. Los trabajadores consultados por esta Redacción aseguran no entender cómo si en los centros sanitarios se han establecido dos circuitos de atención, para pacientes covid o no covid, el servicio de traslado no cuente con esa diferenciación. Algunas voces achacan que no se contrate a un equipo específico para esta tarea a «motivaciones económicas; habría que contratar uno o dos equipos y habilitar una o dos ambulancias», apuntan.



Por todo ello, ya se han enviado varios escritos a Gerencia del 061 alertando de esta situación y solicitando la implantación de un sistema de traslados interhospitalarios para este tipo de pacientes que no implique el uso de las UME activas cada día, sino que se habiliten unidades exclusivas. Uno de esos documentos incluye hasta tres propuestas que, según sus autores, podrían aplicarse de un día para otro. La situación epidemiológica actual no parece que vaya a remitir en los próximos meses, todo lo contrario, y estos servicios interhospitalarios podrían incrementarse.



Por último, los autores de los escritos remitidos al gerente del 061 recuerdan que las UME han trabajado desde el inicio del estallido de la pandemia en circunstancias muy difíciles y seguirán respondiendo a los avisos de posibles pacientes covid con la aplicación de los protocolos de seguridad y desinfección, pero insisten en que dedicar los traslados covid a UME especializadas vendría a salvaguardar la capacidad asistencial de la red de unidades medicalizadas de emergencia en la Región.

Salud justifica el sistema por el bajo número de avisos

La Consejería de Salud no ha desmentido que la organización y la asignación de los traslados de pacientes graves covid se realice únicamente bajo el criterio geográfico y aseguran que mantendrán este sistema porque el número de avisos es «relativamente bajo». Además, recuerdan que los traslados de enfermos covid que no revisten de gravedad son realizados por las ANA (Ambulancias No Asistenciales) y no las UME, que realizan los traslados sólo cuando se trata de un paciente grave. También recuerdan que el personal en estas unidades está provisto de un equipo de protección, tanto en las ANA como en las UME.