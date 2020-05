Un acuerdo fundamental para la reactivación

La Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM),a través de la celebración de su Comisión Ejecutiva, ha establecido las bases de un programa de reactivación económica y social de la Región en el que la coordinación de los Ayuntamientos con la ayuda económica del Gobierno Central y la Comunidad Autónoma es vital.

Este documento, dividido en tres grandes bloques y elaborado por la directiva de la FMRM encabezada por su presidenta María Dolores Muñoz y el secretario general Manuel Pato, aglutina medidas e iniciativas muy importantes para lograr superar la crisis provocada por la Covid-19, en el que la política local es el motor principal para lograrlo, puesto que es la administración más cercana al ciudadano que ha demostrado en el Estado de Alarma estar junto a la ciudadanía luchando con medidas, ayudas y acciones propias.

Estas secciones responden a áreas fundamentales: Medidas de Financiación y Apoyo Institucional, Servicios Sociales y Economía Local. Dentro de estos bloques se encuentran como grandes propuestas la reactivación de impulso del Plan de Obras y Servicios (POS) para la dinamización de la economía local, puesto que este proyecto genera puestos de trabajo y subcontratación de servicios, además de ayudar a mejorar la situación de los municipios.

Por otro lado, el documento indica la solicitud por parte de los ayuntamientos de la liberación del superávit generado por las administraciones locales, siendo estas las que decidan su gasto, y que aquellos ayuntamientos que no tienen superávit o no pueden usarlo, se les libere de ese cumplimiento de regla de gasto estricto para que pueden acogerse a estas medidas de reactivación. Además, determinan la necesidad de habilitar un Fondo Incondicionado Local de carácter anual, para que incluso los ayuntamientos que no tengan recursos o superávit, puedan utilizarlo en gastos sociales, ayudas a viviendas, hipotecas, alquileres, alimentos, etc. Otra de las propuestas es el impulso de un Plan Social Contra la Pobreza, e incrementar la cobertura de renta básica y especial atención a la pobreza infantil.

Un aspecto fundamental que plantean las administraciones locales y que muchas ya han comenzado a elaborar es un paquete de medidas relacionado con la puesta en marcha de un Plan de reactivación e Impulso del comercio local, con la promoción del comercio de proximidad y la hostelería, creando líneas de financiación y créditos a coste 0 para su modernización.



Las claves del documento base

1. Medidas de financiación institucional

-Reactivar el Plan de Obras y Servicios.

- Fondo incondicional local de carácter anual.

- Plan de Administración Electrónica, impulso al teletrabajo.

2. Servicios sociales

- Impulso a un plan social contra la pobreza e incremento de la Renta Básica.

- Plan Especial de Protección y atención a las personas mayores

- Fortalecimiento de los servicios sociales autonómicos y sociales.

3. Economía local

- Plan de reactivación e impulso del comercio local.

- Impulso, inversión y bonificación en inversiones en energías renovables.

- Ayudas locales o bonificación a empresas y comercios locales que se vieron obligados a parar su actividad como consecuencia del estado de alarma.