Desescalada en Murcia: La Comunidad decidirá el miércoles si la Región pasa a fase 1 de desescalada el próximo 11 de mayo

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha comparecido hoy en rueda de prensa, acompañado, una vez más, como viene siendo habitual, del consejero de Salud Manuel Villegas, para informar sobre el contenido de su reunión telemática con Pedro Sánchez y el resto de dirigentes autonómicos. Este encuentro digital es el octavo desde que comenzase la crisis del coronavirus y tras cada uno de ellos López Miras se ha mostrado cada vez más crítico con la gestión del Ejecutivo central, hasta el punto de comenzar su comparecencia de hoy hablando del "mismo orden del día de siempre: los presidentes autonómicos hablamos y planteamos propuestas y no obtenemos respuestas", a modo de resumen.

"Pedro Sánchez habla en televisión, anuncia medidas, nos las traslada días después y luego lo que aprueba el Consejo de Ministros el martes tiene poco que ver con lo anunciado", afirmaba Miras, que reiteraba, una vez más, la necesidad de "una hoja de ruta clara y definida". En este sentido también se mostraba crítico al afirmar que "a esta hora aún no hay ningún decreto publicado para la fase 0 que empieza mañana, no sabemos cuáles son los umbrales para cambiar de fases, ni tan siquiera si la previsión de fechas es oficial".

Se preguntaba López Miras, por ejemplo, si los deportistas profesionales podrían tener otras limitaciones horarias o de movilidad para entrenar, o cómo se protegerá a los mayores de 70 años, el colectivo más vulnerable y que representa la amplia mayoría de los fallecimientos por coronavirus en la Región de Murcia. "Exijo claridad", zanjaba el presidente.

Sobre si la Región pasará o no a la fase 1 de desescalada el próximo lunes 11 de mayo, es algo que aún no se ha decidido desde el Gobierno regional. "Me parece imprudente hablar de decisiones con vista de aquí a ocho días", afirmaba Miras, "si algo nos ha enseñado este virus es que es imprevisible y sabemos muy poco sobre él". En cualquier caso el consejero de Salud precisaba que hasta el miércoles puede tomarse la decisión, en la que también pesará, como ha respondido a preguntas de LA OPINIÓN, el posible riesgo de otras provincias limítrofes como Alicante o Albacete que cuentan con significativamente más casos que la nuestra, poniendo de ejemplo un caso importado en Cieza. "Ni está descartado, ni aceptado", zanjaba Miras.

Lo que tampoco ha decidido es su postura con respecto a la prórroga del estado de alarma que solicitará Sánchez. "Necesitamos saber para qué la quiere", ha expresado el presidente regional, "creo que lo lógico antes de pedir apoyos es explicarlo". "Nunca antes un presidente había tenido tanto poder en la historia de la democracia", afirmaba, por lo que hay que tratar otra posible prórroga de forma cautelosa.



Lluvia de críticas

A preguntas de esta redacción, López Miras respondía a las críticas de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados sobre su subida de sueldo que "cada uno es libre de utilizar el tiempo que tiene para salvar vidas como quiera". Asimismo afirmaba que el anteproyecto de los Presupuestos de 2020 se aprobó en enero "cuando no había pandemia" y que lo único que se ha aprobado es la igualdad retributiva entre consejeros y presidente autonómico, "algo que cualquier persona calificaría de cómo mínimo lógico".

Sobre la cuestión educativa, afirmaba el presidente que todo lo que conoce lo hace al igual que el resto de españoles, por las ruedas de prensa de Sánchez, porque de forma oficial no se había aprobado nada. Calificaba de "disparate", por algunas informaciones que han aparecido, que un profesor de Primaria no deba acudir a los colegios y que los de Infantil sí. "Nuestra propuesta es que nadie debería volver hasta septiembre y, en cualquier caso, no trazar la línea en franjas de edad", afirmaba.

Sobre el fondo extraordinario para las autonomías, que ya anunció en sus redes sociales que "se había enterado por la tele", se ha manifestado agradecido pero cautelosos, afirmando que si bien "aplaude" la medida, exige una vez más que el reparto sea equitativo y no se base en cuestiones políticas. Además, afirmaba esperar "que no se nos castigue (a la Región de Murcia) o penalice por tener unos datos menos negativos que el resto". "La buena gestión no puede penalizar el reparto", afirmaba al ser preguntado sobre los criterios de ese reparto, afirmando que "la infrafinanciación que sufrimos en esta Región desde hace años" también podría ser un criterio a tener en cuenta a la hora de destinar dichos fondos.

Recordaba Miras que el Servicio Murciano de Salud ha contratado a 1.091 nuevos profesionales y contratará a otros 100 en las próximas semanas, esperando que esto también se tenga en cuenta en el reparto de fondos. Reiteraba su lealtad para con el Ejecutivo pero volvía a pedir correspondencia y zanjaba, como advertencia a la ciudadanía, que "estar en desacuerdo con las medidas no supone en ningún caso una justificación para incumplirlas".