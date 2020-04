La Semana Santa de la Región se vive en los balcones y en la Red

Andrés Marín, secretario general del Cabildo de Cofradías de Murcia, y Francisco Pagán, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena, invitan a los nazarenos y a los fieles en general a «vivir la Semana Santa desde el interior», dado que, debido a la pandemia de coronavirus, las procesiones no pueden salir a la calle este año.

Lo cual no significa que no sea Semana Santa. La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo «no es algo que se pueda aplazar, como el Bando de la Huerta», apunta Andrés Marín: de ahí que los cofrades tengan asumido que no habrá desfiles. No osbstante, en la cabeza de varios está la idea de montar una Magna Procesión «cuando esto acabe, para dar gracias» por haber sobrevivido, aunque los cofrades dejan claro que lo que está sobre la mesa ahora es la oración por quienes más sufren. Esa es la prioridad.

Miguel Ángel Pomares, Nazareno del Año en 2017, en su balcón de Murcia

«Hoy (por ayer) habría sido el traslado del Gran Poder a San Nicolás», apunta Marín. Se refiere al popular Cristo de los Toreros, que, aunque no es el titular de la procesión de los Azules (lo es el Cristo del Amparo), sí es una de las tallas más queridas por el pueblo.

«No se va a hacer nada, todos estamos confinados en casa y no vamos a fomentar que nadie salga», deja claro el secretario general del Cabildo, que hace un llamamiento a los nazarenos para que «engalanes sus balcones con los estandartes de las cofradías».

Santa Catalina, llena de banderas. Israel Sánchez

Y es que «Semana Santa es Semana Santa: son las procesiones lo que se cancela», puntualiza.

Para que los devotos, dentro de lo posible, vivan estos días con el recogimiento y la fe de cada año, desde el Cabildo han ideado un Vía Crucis virtual. «Acompañando a Jesús vamos aprendiendo que ese es el camino que conduce a la Gloria», explican, y añaden que «para este Vía Crucis seguimos las estaciones de San Juan Pablo II en 1991». La primera estación rememora a Jesús orando en el Huerto de los Olivos, por lo que, para el Vía Crucis virtual, el Cabildo ha escogido una imagen de La Oración en el Huerto, segundo paso de los salzillos que procesionan el Viernes Santo en la capital murciana.

En la ciudad portuaria, Francisco Pagán admite que «como estamos confinados, toda actividad es complicada», aunque invita a todos los cartageneros a «entonar la Salve». La propia alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha sacado un bando en el que pide a los vecinos que canten la plegaria cartagenera durante la Pasión, durante la cual se abrirán las puertas de Santa María de Gracia para la salida imaginaria de los cortejos. El Viernes de Dolores, a las diez de la noche, tendrá lugar el primero de los cantos de la Salve; mientras que el resto de días, hasta el Domingo de Resurrección el canto se efectuará a las nueve.

Pagán, al igual que Marín, anima a los ciudadanos a que «pongan en los balcones las banderas de sus cofradías». «Nos dedicamos a rezar, a vivir la Semana Santa desde un punto de vista interior», subraya el presidente de la Junta de Cofradías, que deja claro que ahora «lo más importante es orar por esos seres anónimos que se están jugando la vida por los enfermos. Y orar por los propios enfermos». «Que alguien tenga la fatalidad de estar en un hospital, porque está enfermo, y si tienes la mala suerte de morirte que nadie te vaya a acompañar...», lamenta.

«Yo todos los años hago una promesa por Cuaresma, y la sigo manteniendo», sentencia Pagán, que, en el ámbito personal, también sufre las consecuencias del confinamiento: «Tengo a mi padre mayor y no voy a verlo», indica.

Por otro lado, los tambores finalmente sonarán en Mula. La asociación de tamboristas ha emitido un comunicado, respaldando un Bando de Alcaldía, en el que animan a todos los vecinos a tocar el tambor el próximo martes 7 de abril, en un acto simbólico, coincidiendo con la Noche de los Tambores, desde sus balcones durante media hora desde las 20.00 a las 20.30 horas.

El hecho de adelantar el toque a las ocho de la tarde, afirman los organizadores, «nos lleva a ser responsables con la situación. Entre nuestros vecinos hay sanitarios y trabajadores que necesitan su merecido descanso, enfermos, ancianos y niños que verían a las doce de la noche perturbada su tranquilidad».



Rogativa a San Ginés, hoy

«Cuenta la historia de Cartagena que en el año 1677, San Ginés de la Jara fue elegido patrón de la ciudad portuaria tras librar de una grave epidemia que asolaba a la población», rememoran los impulsores de la actividad que tendrá lugar en la tarde de hoy.

Es por ello que la parroquia de San Ginés de la Jara, en colaboración con la Cofradía de San Ginés de la Jara, realizará una rogativa al santo patrón para que vuelva a obrar el milagro que llevó a cabo en el siglo XVII, apuntan los organizadores. Dado que, por el obligado confimamiento que sigue vigente, no se puede salir a la calle ni se organizan reuniones, «esta rogativa se podrá ver en streaming a través del perfil de Facebook del reverendo Lázaro Gomariz a partir de las deis de la tarde de hoy, a través del enlace www.facebook.com/lazaro.gomarizlopez», destacan los organizadores. Será una rogativa similar a la que realizaron recientemente los vecinos de Abarán a sus patrones, los Santos Médicos, para orar también por el fin de esta pandemia.



#PasiónEnCasa en Lorca

Ante la imposibilidad de celebrar los desfiles bíblicos pasionales, desde el Paso Blanco de la Ciudad del Sol animan a compartir fotos de hebreos en redes sociales. El lema: 'Este domingo de Ramos el pueblo hebreo desfila por Internet'.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento proponen una #PasiónEnCasa. Y los autores de las fotos o vídeos más compartidos. serán premiados con sillas para los palcos del próximo año, así como con visitas guiadas gratuitas a los museos de bordados de las cofradías, explican desde el Consistorio.



Águilas tira de archivo para no dejar de honrar a su patrona

El Ayuntamiento ofrecerá a través de Facebook retransmisiones de archivo de la Serenata y la Procesión de la Patrona

Águilas celebra mañana el día de su Patrona, la Virgen de los Dolores; una jornada en la que este año, debido a la crisis sanitaria que atravesamos, no podrán desarrollarse los tradicionales actos que siempre acompañan a esta festividad.

"A pesar de que la crisis actual no nos vaya a permitir celebrarlo como otros años, disfrutando de la Serenata del Patronato, la misa y ofrenda floral y la procesión por las calles de la localidad, estoy segura de que para todos los aguileños seguirá siendo un día especial y que el año próximo podremos celebrarlo, si cabe, con más intensidad", ha asegurado la alcaldesa, Mari Carmen Moreno, quien ha anunciado que "esta tarde se podrá disfrutar, a través del Facebook del Ayuntamiento, de la Serenata a la Virgen de los Dolores; un vídeo de archivo que ha sido cedido por el aguileño Juan Oliver. Además, mañana, también a través del Facebook municipal, los aguileños podrán recordar la procesión de la Patrona del pasado año".

Finalmente, cabe señalar que desde el Paso Azul de Águilas han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que mañana viernes, a las 12 del mediodía, salgan a los balcones para ofrecer una oración a la Dolorosa.