Igea: "No defendemos el voto en la urna por ser raros y antiguos"

Francisco Igea, líder de los críticos de Ciudadanos y vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, que ayer intervino en Murcia en un acto organizado por la plataforma 'Cs Eres Tú', celebra la decisión adoptada en la Región y en Valladolid de celebrar las elecciones para decidir los compromisarios votando en una urna tras las irregularidades detectadas en las primarias en ambas comunidades, que han terminado en los tribunales. «El voto en urna no es algo que defendemos como si fuésemos unos señores raros y antiguos. Organismos como Transparencia Internacional no recomiendan el voto telemático, porque es un sistema que aún tiene muchas debilidades», aseguró.

Francisco Igea apuntó que «el partido no puede permitirse más descréditos» y dijo que el sistema telemático «no es aceptado en ningún país occidental».

En su intervención ante los militantes murcianos abogó por cambiar la estructura de Cs para dar capacidad de decisión a las comunidades autónomas y ser «un partido de centro capaz de alcanzar acuerdos a ambos lados del espectro político. Si solo somos un partido más en un bloque, no hacemos nuestro trabajo», criticó.

Cree que las negociaciaciones preelectorales con el PP en Galicia y el País Vasco están lanzando el mensaje a los electores de que «ellos se equivocaron». Ante el fiasco de las generales, en las que la formación naranja perdió los dos diputados por Murcia que tenía en el Congreso, ve «preocupante» que «la gestora considere que no nos equivocamos en el programa, no nos equivocamos en las personas, tampoco nos equivocamos en la organización, porque vamos a mantener la misma estructura centralizada, y tampoco nos equivocamos en las alianzas, porque no solo hacemos pactos con el PP, sino que ahora los hacemos preelectorales. Lo que les estamos diciendo a los votantes es que los que se equivocaron fueron ellos».

Igea considera que el fracaso de Cs en las últimas elecciones se debe a que «no fuimos el partido útil que deberíamos haber sido en un momento en que más nos necesitaba este país; cuando el secesionismo ponía en riesgo el marco constitucional, no fuimos capaces de llegar al acuerdo».

Advierte de que Cs vive un momento decisivo ante la celebración de su V Asamblea, que tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo, para ser «un partido autónomo, con un mensaje de centro y de regeneración, que puede ser útil y pactar a izquierda y derecha».

El dirigente de la plataforma 'Cs Eres Tú' se muestra contrario a la aplicación del pin parental que ha provocado una demanda judicial del Ministerio de Educación contra el Gobierno regional y defiende «la obligación del Estado de formar a los ciudadanos y asegurarles todas las libertades», evitando que puedan sentirse discriminados. A su juicio «el pin parental no tiene sentido ninguno».

La decisión de presentar una candidatura alternativa a la de Inés Arrimadas la tomará una vez que se conozcan los resultados de la elección de compromisarios, que se celebra este fin de semana, y «la lectura de los resultados». «Si Inés no acepta la voluntad de cambiar las cosas, entonces habrá una candidatura», apuntó.