Un joven de Alguazas saca la tercera mejor nota de toda España en el FIR

"Todo el mundo me ha preguntado que cómo lo he hecho pero no sé: yo sólo he seguido las indicaciones que me daban en la academia", repite José Gil Almela, alumno de la Universidad de Murcia y natural de Alguazas, egresado de Farmacia, que ha sacado la tercera mejor nota a nivel nacional en el examen FIR, para el ingreso como Farmacéutico Interno Residente. Pese a la modestia que desprenden sus palabras una y otra vez en conversación telefónica con LA OPINIÓN, se trata de una prueba bastante difícil que consiste en 175 preguntas y de la que se desprende el 90% de la nota total de esta oposición, siendo el 10% restante el resto de la carrera.

José Gil, Pepe en sus redes sociales, las respondió todas. Sólo ha fallado 17, pese a que asevera que no conocía la respuesta de muchas de ellas y que el factor de la suerte ha sido decisivo en su resultado en este examen. Quizás por ello se siente "un poco extraño" tras conocer los resultados y aún no ha terminado de creérselos. Se marchó a estudiar a una academia de Valencia, como tantos otros alumnos murcianos, este 2 de septiembre, a un piso junto a otros tres compañeros y esta es la primera vez que se presenta al examen. Y la última, desde luego, porque lo ha clavado.

"Influye todo", afirma, "el día que tengas, la suerte...porque yo me la jugué mucho". Sigue insistiendo en que sólo ha hecho lo que en la academia le decían que hiciese. "Dábamos un tema por la tarde y nos lo teníamos que estudiar a la mañana siguiente, según nuestro calendario, y eso hacía". "También hacía muchas preguntas en clase", recuerda, "así que quizás eso también haya influido".

Preguntado sobre las opciones que baraja, con el amplio abanico que se le abre con una nota así, responde que ahora mismo prefiere no pensarlo, y que prefiere dedicarse a "descansar", ya que de aquí a que se abra el cupo en abril tiene tiempo de sobra. "Lo que sí que tengo claro es que si no me quedo en Murcia me quedaré muy cerca, por la familia y los amigos".