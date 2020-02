Amnistía Internacional pide a Franco implantar una asignatura de Derechos Humanos

La vicepresidenta del Gobierno de la Región de Murcia, Isabel Franco, trasladará a la Consejería de Educación la propuesta de Amnistía Internacional (AI) de implantar una asignatura obligatoria de Derechos Humanos en Primaria y Secundaria tal y como se imparte en 20 países de la UE, si bien rechazó la posibilidad de retirar la instrucción de permiso parental que esta ONG exige.

La consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que ha recibido esta martes al director de AI en España, Esteban Beltrán, ha defendido en rueda de prensa posterior al encuentro que tiene que haber un equilibrio en el que se encuentran los padres, algo en lo que discrepa Amnistía Internacional, al considerar que no existe tal equilibrio, sino que los niños deben ser formados en valores constitucionales y en diversidad.

Preguntado por la influencia de Vox en esta situación, advirtió de que votar es una elección, pero ser el partido más votado no significa que esa formación deba tener una política contra los derechos humanos y puso como ejemplo la hipotética introducción de la pena de muerte, lo que consideró ilegal y que la propia Federación Internacional por los Derechos Humanos ha defendido su abolición universal.

Beltrán recordó que AI ha enviado una carta a la Consejería de Educación de la Región de Murcia para que retiren la citada instrucción que, según esta ONG, vulnera sentencias del Constitucional y del Supremo teniendo en cuenta que se vulnera los derechos fundamentales de los niños poniendo límites, precisamente en lo referido a que los niños aprendan a no ser discriminados. Junto a Murcia, Amnistía se ha dirigido a los gobiernos de Madrid, Castilla y León y Andalucía, si bien en ninguno existe una instrucción por escrito.

Por otra parte, AI pedía la creación al igual que lo hará próximamente Madrid y Asturias de un centro de atención las 24 horas para casos de violencia sexual y no solamente de género, con asistencia letrada especializada para aquellas mujeres que no puedan permitirselo, si bien Esteban indicó que Murcia no lo pondrá en práctica "por falta de presupuesto".

En este sentido, Franco aclaró que el teléfono único de emergencias 112 ya atiende ese tipo de llamadas con un equipo multidisciplinar con una asistencia inmediata y que existen cuatro centros itinerantes que recorren comarcas como la del Altiplano, valle del Guadalentín o Campo de Cartagena, por lo que creen que esos casos ya están atendidos y no requieren de un centro específico de crisis.

A juicio de Beltrán, los casos denunciados solamente son la punta del iceberg de la situación real de violencia sexual, que explicó que recoge además de la violación por parte de parejas o exparejas de las víctimas que engloba la violencia de género, a los casos de abusos sexuales como las violaciones en manada o por parte de desconocidos hacia las mujeres o de los propios familiares de éstas, un número que alcanza las cuarenta denuncias diarias.

Indicó que Amnistía cuenta con informe titulado "Ya es hora de que me creas" en el que trata desde hace seis meses este asunto de violencia sexual que ha quedado "invisibilizado" por el trato preferente que la administración ha fijado solamente en la violencia de género.

En cuanto al Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresiones y/o Abusos Sexuales (CAVAX) con el que cuenta la Región de Murcia, Beltrán dijo que es una buena experiencia, pero "cuenta con pocos funcionarios" y que no atiende las 24 horas del día sino en horario de oficina. El teléfono de la sede es el 968 221900 y la cita previa cuenta con el teléfono 901101332, mientras que el correo electrónico es cavax@cavis.es.

Por último, AI ha tratado los casos de discursos del odio y de menores tutelados, que en la Región alcanza la cifra de unos 1.200 y entre 200 y 300 al año, una cantidad que Beltrán consideró "muy razonable para poder gestionarlo bien". En este asunto anunció que AI investigará lo que ocurre en este campo en España, para lo que piden al gobierno murciano toda la información disponible sobre lo que están haciendo.

Apuntó que en el último año se produjeron tres ataques a centros de menores extranjeros no acompañados, dos de ellos en Cataluña y uno más en Madrid. Sobre este asunto confió en que no queden impunes estos ataques.

Los delitos de odio han crecido en España un 13 por ciento alcanzando la cifra de 1.598 en el año 2018, especialmente los de carácter ideológico, el racismo, la xenofobia y los de identidad de género.

Preguntada por el caso de supuesto fraude en el voto telemático en las primarias de Cs en la Región, Franco reiteró que al tratarse de un asunto sub iúdice no puede hacer ningún tipo de manifestación y que aguarda el pronunciamiento