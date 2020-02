Pablo de Torres, "locos" por la cultura regional

Empezó diciendo «voy a improvisar, que se me da bastante bien»; y era cierto. Pablo de Torres creó sobre la marcha un discurso en el que tuvo palabras de agradecimiento, pero también reivindicativas para pedir «más implicación en la cultura» para poder «crecer como ciudad».

Este pianista, que está desarrollando un proyecto con la Coral de la UMU, subió al escenario para recoger su premio de la mano del rector de la institución, José Luján. Y lo hizo en representación de la compañía «de locos» que él dirige, Belter Souls, un grupo de góspel que nació en Murcia y está triunfando fuera de las fronteras regionales. De ellos se acordó Pablo: «Yo tengo hoy la suerte de estar aquí, pero podría haber venido cualquiera de nosotros. Somos una compañía enorme, de locos», dijo el artista, que contó cómo surgió el proyecto: «Hace cuatro años, a varios compañeros que ahora seguimos con Belter Souls no se nos trató adecuadamente, y decidimos crear algo que dependiera únicamente de nosotros. No sabíamos la locura en la que nos estábamos metiendo. Sin ningún tipo de financiación... esto se levantó gracias a la ilusión y las ganas que teníamos todos».

Pablo mostró, además, su agradecimiento «por la visibilidad» y el «apoyo» recibido, y definió como «un verdadero placer» que se ponga el foco en la cultura regional. «Tenemos una profesión que invade absolutamente nuestra vida personal, nos encanta lo que hacemos, y eso es maravilloso, pero si no tuviéramos gente alrededor que nos apoya esto sería imposible», concluyó.



Perfil

Hay una compañía musical murciana que desde sus primeras actuaciones recibió el cariño del público de casa. El góspel de Belter Souls ha enamorado a orillas del Segura desde el primer día, pero ahora también lo hace fuera de nuestras fronteras regionales, como lo evidenció el Teatro Rialto de la Gran Vía madrileña en marzo de 2019, su primera salida fuera de las fronteras regionales. Y el principal responsable de tal éxito es Pablo de Torres (Murcia, 1993), director artístico de estas 'almas negras'. El pianista está al frente de la gira española de Belter Souls con el energético y positivo espectáculo Joyful!.

Un triunfo en plena juventud, Pablo se siente un «privilegiado», ya que, «por desgracia, el trabajo del músico de sesión y de los grupos aún no está lo valorado, reconocido y recompensado que debería en este país», lamentaba en su entrevista con LA OPINIÓN tras su premio Importante, ocasión en la que dejó claro su orgullo por el éxito de Belter Souls.



El talentoso artista que brotó de las teclas de un piano, por Pepe Alacid (Director artístico y maestro de ceremonias de 'Joyful!')



Parece que fue ayer cuando conocí a Pablo de Torres, y hace ya cinco años. Pablo y yo nos encontramos en las puertas del Paraninfo del Campus de La Merced de la Universidad de Murcia. Siendo una tarde cualquiera, nos disponíamos a arrancar un nuevo curso de la Coral Universitaria de Murcia. Para mí, era el primer año como director de dicha coral, aunque él sí que había trabajado con anterioridad como pianista acompañante de esta agrupación.

Creo que, si en ese momento alguien nos dice lo unidos que íbamos a estar un año después, nos habríamos muerto de la risa. Y es que pronto me di cuenta de que Pablo no era solo un maravilloso pianista, sino que su personalidad, su capacidad de liderazgo y sus ideas claras lo convertían en el filtro de cordura perfecto para un loco impulsivo y descontrolado como un servidor.

Al poco tiempo de arrancar los ensayos, una misteriosa llamada nos llevó sin darnos cuenta a dirigir una agrupación vocal a cappela, que participaba en el programa de televisión AcapelA, en #0 de Movistar+. Y esto solo fue la pasarela de despegue hasta llegar a un presente en el que Pablo no ha hecho más que crecer y crecer hasta ser el Premio Importante del pasado mes de marzo. Sin duda, han sido su talento, su fuerza, su decisión y, creo que es importante decirlo, su sacrificio, los que han llevado a Belter Souls (compañía que dirige y que fundamos hace ya tres años) a ser la gran promesa murciana de la época. No voy a hablar sobre Joyful! y sobre Belter Souls, porque basta con teclear estos nombres en cualquier buscador para poder ver los éxitos que está cosechando Pablo. Tengo la suerte de considerarme, además de un compañero de trabajo y sueños, un gran amigo suyo, y es por ello que día tras día veo cómo invierte todo el tiempo que tiene, y el que no tiene, en la música, en la compañía.

Son muchísimas las veces que he hablado con Xiluva (su pareja y compañera de trabajo, también de Belter Souls) y hemos comentado lo que nos impresiona su implicación, y la capacidad que tiene de tener la cabeza en tantos proyectos a la vez, con tantos frentes, tantos contactos y, sobre todo, la valentía que conlleva entregar tu vida a la música de la mejor manera posible: cargado de sueños, ilusiones, talento y ambición.