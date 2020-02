Marta Nieto, la protagonista murciana en el cine internacional

Muy cerca estuvo de hacerse con el Goya, y aunque no lo consiguió, nadie niega ya que es una de las grandes actrices del panorama nacional. Y su tierra es la capital del Segura. Marta Nieto lamentaba en su vídeo de agradecimiento «no poder estar con vosotros en esta noche tan bonita. Me hacía mucha ilusión formar parte de esta familia, me hace mucha ilusión ser noviembre».

La murciana quiso «dar las gracias a LA OPINIÓN por vuestra labor divulgativa y cultural», y aseguró que recibía este premio «con mucho honor», concluyó, no sin antes mandar a todos los presentes un abrazo, con «muchas ganas de dároslo en persona».

Y Teresa Cruz, su madre –como madre es Marta Nieto en su galardonado papel–, subió al escenario «emocionada por compartir la noche con gente tan importante». Teresa, en su propio nombre, felicitó a los galardonados y les deseó «un magnífico futuro», y agradeció a este diario la organización del evento. Y luego, en el nombre de su hija, transmitió «el cariño y las gracias por la visibilidad de su trabajo en vuestro medio, con el que ella tiene un vínculo muy especial porque desde pequeña en casa siempre lo hemos tenido», confesó Teresa, quien prosiguió valorando la labor del periodismo para dar a conocer la labor artística.

Teresa concluyó con las últimas palabras que Marta Nieto le comunicó: «Ella agradece mucho el calor que está recibiendo de su tierra, su Región, porque en Madrid hace frío, y en Murcia se está calentito».



Perfil

Solo necesitaba una oportunidad de demostrar su valía; de hacer ver que sus registros podían asumir papeles más complejos. Y dos años después del cortometraje Madre (2017), en 2019 el filme de Rodrigo Sorogoyen que le da continuidad al proyecto saltaba a los cines y ponía a Marta Nieto (Murcia, 1982) en el punto de mira de la industria: Premio Forqué a Mejor Interpretación Femenina, galardón de la sección Horizontes de la Mostra de Venecia, y nominación a los Goya por Mejor Actriz Protagonista.

«Está siendo un año para enmarcar», señalaba Nieto a esta Redacción ya en noviembre, y aseguraba que, con Elena –protagonista del corto y del filme– es la «primera vez» que consigue «olvidarse» de quién es. Y ahora nadie, ni en la industria ni entre el público, va a olvidarla a ella, una intérprete que ha encandilado con su actuación y que seguirá sorprendiendo con nuevos proyectos «interesantes. Y estoy dispuesta y preparada».



Como diría William Wellman: "Ha nacido una estrella", por Ángel Cruz (Filmoteca Regional de Murcia)

Y de repente el mundo te mira, dijo Marta Nieto tras recibir el premio a la Mejor Actriz en la Sección Horizontes en la Mostra de Venecia. Siente el cine como una experiencia vital del que ha aprendido más que con la propia vida. Desde siempre supo que quería dedicarse a la interpretación para vivir otras experiencias, otras vidas, viajar. Por ello convirtió su pasión en su estilo de vida; y toda ella gira alrededor de él, del cine.



Afirma que cuando Antonio Banderas le ofreció un papel en 'El camino de los ingleses' (2006), su familia asumió que su carrera iba en serio y que era una actriz de verdad. Una actriz que se formó en la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático), de Murcia. Que pronto comenzó a formar parte del imaginario colectivo del gran público gracias a sus numerosas interpretaciones en series para la pequeña pantalla. Una actriz con tablas, que ha pisado y recorrido infinidad de escenarios. Tuve la suerte de verla actuar en la Nave 73 de Madrid, allá por el año 2015 creo recordar, interpretando a Elena, en una obra titulada Descansaremos, dirigida por Jesús Laiz y que versionaba el texto Tío Vania de Chéjov.



Elena, precisamente años más tarde aparecería Elena, primero como protagonista de un corto y posteriormente evolucionando a un largometraje.



Comenta Marta Nieto que todos sus años de carrera, todas sus experiencias, todo lo aprendido y desaprendido, queda reflejado y condensado en la cara de Elena; personaje al que da vida en Madre (2019), la obra maestra de Rodrigo Sorogoyen. Pocas veces una mirada ha reflejado tanto un estado de tristeza y hastío, un trauma contenido con el que Marta puso Venecia a sus pies.



La capacidad de Marta Nieto para construir sus personajes es superlativa. Conoce a la perfección el proceso de creación de una película y participa activamente en él. Actualmente cuenta con la beca Residencias Academia de Cine, programa de ayuda a creadores cinematográficos desarrollado por la Academia de Cine, donde ultima el guion de Lo mejor que podías hacer, su primera película como directora.



Ya conocemos el talento de Marta Nieto para la actuación; no me cabe duda de que ese talento lo trasladará también a la dirección. Como diría William Wellman: «Ha nacido una estrella».